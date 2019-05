Königsmacher halten Hof

Carmen Jaspersen/dpa Spitzenkandidatinnen Kristina Vogt (Die Linke) und Maike Schaefer (r., Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag in Bremen

In kurzer Folge traten die potentiellen Koalitionspartner in der Landesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen nahe der Weser zu Sondierungen an. Am Mittwoch eine Delegation der CDU, am Donnerstag eine der SPD und am Freitag vormittag schließlich das Sondierungsteam der Partei Die Linke. Die Grünen sind im kleinsten Bundesland nach der dortigen Bürgerschaftswahl in der Rolle der Königsmacher und halten fleißig Hof. Denn sie entscheiden, ob es zu einer »Jamaika«-Koalition von CDU, Grünen und FDP oder einem »rot-rot-grünen« Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei kommt.

»Wir erwarten konstruktive Gespräche, da in den Wahlprogrammen von SPD, Grünen und Linken die meisten Überschneidungen zu finden sind«, sagte Tim Ruland, Mitglied im Landesvorstand von Die Linke, am Freitag gegenüber junge Welt. Seiner Partei gehe es um einen Politikwechsel, »der sich gegen die soziale Spaltung in unserem Land richtet«. Zur Delegation gehörten unter anderem Spitzenkandidatin Kristina Vogt sowie die Landessprecher Felix Pithan und Cornelia Barth. Am Nachmittag standen für Die Linke Sondierungen mit der SPD auf dem Programm.

Wie bei derartigen Gesprächen üblich, beschränken sich die Verlautbarungen der Teilnehmer auf Floskeln ohne wirkliche Aussagekraft. »Der Austausch war sehr konstruktiv«, hatte etwa Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer nach dem fast vierstündigen Gespräch mit der CDU am Mittwoch zu berichten gewusst. Die Basis der Grünen soll nach Medienberichten mehrheitlich allerdings eher das Bündnis mit der SPD, mit der die Partei immerhin seit zwölf Jahren in einer »rot-grünen« Koalition das Bundesland regiert, sowie der Linken als neuem Partner bevorzugen. Bereits am kommenden Donnerstag wird eine Landesmitgliederversammlung der Ökopartei entscheiden, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.

Beim Gespräch von Grünen und Linkspartei am Freitag dürfte die Finanzpolitik ein Knackpunkt gewesen sein. Im Wahlkampf hatte Spitzenkandidatin Kristina Vogt ihren potentiellen neuen Koalitionspartner deutlich dafür kritisiert, in den vergangenen Jahren eine rigide Kürzungspolitik durchgesetzt und den Wohnungsbau dem freien Markt überlassen zu haben. Die Grünen wollen – ebenso wie die SPD – am »Sparkurs« festhalten. Die Linke drängt dagegen auf verstärkte öffentliche Investitionen, um die zunehmende soziale Spaltung in Bremen zu bekämpfen.

Seit Donnerstag liegt nun jedenfalls das amtliche Endergebnis der Bremer Bürgerschaftswahl vor. Wegen des komplizierten Wahlrechts in dem Bundesland dauerte die Auszählung sogar noch einen Tag länger als geplant. Demnach zieht die CDU mit 26,7 Prozent zum ersten Mal als stärkste Kraft in die Bremische Bürgerschaft ein. Die Bremer SPD erzielt mit 24,9 Prozent ihr historisch schlechteste Ergebnis. Die Grünen kommen auf 17,4 Prozent, vor den Linken mit 11,3 Prozent. Auf die FDP entfallen sechs, auf die AfD 6,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 64 Prozent.