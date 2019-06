Mieter auf der Straße

Christian-Ditsch.de

Gegen den drohenden Verkauf ihres denkmalgeschützten Wohnblocks haben am Freitag Dutzende Menschen in Berlin-Kreuzberg demonstriert. Es geht um über 500 Sozialwohnungen an der Friedrichstraße in einem sogenannten Milieuschutzgebiet. Interessiert ist Berichten zufolge der Immobilienkonzern »Deutsche Wohnen«. Die Mieter befürchten, dass der Block aus den 1970er Jahren im Rahmen eines »Share Deals« verkauft wird, wodurch weder der Bezirk sein Vorkaufsrecht noch die Stadt Einnahmen durch die Grunderwerbssteuer realisieren könnte. (jW)