Unterrissener Kurzer

Verein für Körperkultur 01 »Wer uns kennenlernt, bleibt dabei« – Ruben Schwarzelmüller fliegt zum Ball

Man könnte es für eine Marotte halten, Faustball zu spielen. Oder kennen Sie in Ihrem Umfeld einen Faustballer? Und man sollte geographisch vorgebildet sein: Wissen Sie, wo Moslesfehn, Brettorf oder Ahlhorn liegen? Ja, der Sport ist regional verankert und werde familiär tradiert, sagt Mario Birkenbach, Pressewart des Bundesligisten VfK 01 Berlin im jW-Gespräch. »In diesen Orten geht der Kleine halt zum Faustball.«

Faustball ist Insidersport. Und ein bisschen dörflich geht es selbst beim Berliner VfK zu. Wir sind in Eichkamp, einem gutbürgerlichen Ortsteil von Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Sportstätte mit Vereinsheim, Hort, Sonnenhaus und Tennisanlage wirkt »wie ein Paradies«, schwärmt der zweite VfK-Vorsitzende Roland Schubert. Der Wettkampfplatz ist umsäumt von alten Eichen, Linden und Erlen, das in Heimarbeit errichtete Imbisshäuschen optisch der Umgebung angepasst, dezent mintfarben.

Am vergangenen Sonntag, dem fünften Spieltag in der Nordstaffel der zweigleisigen Bundesliga, gastierte der Aufsteiger SV Moslesfehn aus dem Oldenburger Land beim zweimaligen Deutschen Feldmeister (2009, 2017) aus Berlin – eine ungleiche Paarung. Dazu gleich mehr. Zuvor ein paar grundsätzliche Bemerkungen zum Spiel selbst: Obwohl es sich um ein Rückschlagspiel handelt, gilt Faustball als Turnsportart, denn Turner betrieben diesen Sport früher als Ausgleich. Zwei Teams mit je fünf Akteuren stehen sich auf zwei Halbfeldern gegenüber, die durch ein Band in zwei Metern Höhe voneinander getrennt sind. Jedes Team versucht, den Ball mit dem Unterarm oder der Faust unerreichbar ins gegnerische Halbfeld zu bugsieren. Der Ball darf vor jeder Berührung, anders als beim Volleyball, einmal auf dem Boden aufspringen und pro Spielzug von drei unterschiedlichen Spielern gespielt werden. Spätestens der dritte muss den Ball über das Band schlagen. Jeder Spielzug endet mit einem Punkt. Eine Bundesligapartie der Männer geht über fünf Gewinnsätze mit je elf zu erreichenden Punkten. Mindestens zwei Punkte Vorsprung sind für den Satzgewinn nötig.

Faustball auf dem Feld, Faustball in der Halle – zwei Varianten einer Sportart. Unterschiede gibt es natürlich, sagt Birkenbach, in erster Linie die Witterungsbedingungen. Davon abgesehen ist das Outdoor-Spielfeld größer, der Ball springt von Parkett anders ab als von Rasen, auf dem Feld draußen wird am Band weniger geblockt. Schlüsselspieler beim VfK ist Lukas Schubert (31), der Sohn des zweiten Vorsitzenden, der auch U-21-Nationaltrainer ist. Schubert ist Schlagmann und mit seiner linken Faust vermutlich einer der weltbesten rechten Angreifer. Seine Spezialität: der »unterrissene Kurze«. Ansatzlos schlägt er den Ball bei voller Ausholbewegung nicht mit der Faust – er streift ihn nur mit dem Fingergrundgelenk. Der Ball tropft mit viel Effet flach auf dem Rasen auf und ist dadurch schwer abzuwehren.

Auf dem Feld ist Lukas Schubert Inspirator, Motivator und Regisseur in Personalunion, kurz: ein Leader, aber mit viel Teamsinn. »Die Angreifer sind Dreh- und Angelpunkt im Spiel, aber ohne gute Zuspieler können sie sich nicht in Szene setzen.«

Die ersten drei Sätze gehen mit 11:9, 11:9, 11:2 glatt an den VfK. Nach der obligatorischen zehnminütigen Pause stellt Moslesfehns Trainer Bodo Würdemann um. »Die wackeln immer noch«, ruft er im vierten Satz, und meint den VfK. Punkt für Punkt holt der Außenseiter, Satzverlust für den VfK – 4:11. Wieder Seitenwechsel. Lukas Schubert spornt seine Teamkollegen an: »Wir müssen was tun, los jetzt!« Mit Erfolg: Die Sätze fünf und sechs fährt das VfK-Quintett mit 11:5 und 11:6 ein. Endstand 5:1 für den verlustpunktfreien Spitzenreiter VfK.

Das Leistungsgefälle in der Liga ist groß. Kondition und Fitness variieren stark. Nicht alle Akteure aus Moslesfehn schienen austrainiert. Man sah hochrote Köpfe und pralle Hüften. In solchen Partien kommt der »ultimative Nervenkitzel« kaum auf, gesteht Lukas Schubert. Trotzdem: Jeder verlorene Punkt, jeder abgegebene Satz ärgern ihn. Manöverkritik nach dem Spiel: »Die ersten drei, vier Bälle nach der Pause sind wichtig, das wissen wir doch.« Ein Spiel kann schnell kippen. »Wir sind noch nicht ganz in der Saison angekommen«, stellt er fest.

Topleistungen braucht es aber erst zum Deutschen Meisterschaftsfinale. Der Hauptrivale des VfK heißt dann mutmaßlich TSV Pfungstadt aus dem Süden, aktuell das »Nonplusultra«. Jan Beckmann, Medien- und PR-Chef der Deutschen Faustballiga (DFBL), erklärt den Modus: Die Bundesligisten der Nord- und Südstaffel treten in einer Vorrunde einmal gegeneinander an. Die ersten vier Teams spielen in der Sieger-, die letzten vier in der Verliererrunde. Die drei Bestplatzierten der Siegerrunde im Norden und Süden qualifizieren sich für das Turnier um die Deutsche Meisterschaft am 31. August und 1. September in Kellinghusen in Schleswig-Holstein. Da will der VfK natürlich hin, das ist das ausgegebene Saisonziel. »Dann mal schauen«, sagt Birkenbach.

Die Schuberts wissen um ihr Sportidyll. Helfende Hände bauen nach der Partie das Spielfeld ab, sammeln das Dutzend Gartenstühle ein und verstauen die herrlich altmodische manuelle Anzeigentafel. »Unser Los ist, Familiensport zu sein«, sagt Vater Schubert. Daran will er auch gar nichts ändern. Und Sohn Lukas weiß: »Uns kennen nicht viele, wer uns aber kennenlernt, bleibt dabei.«