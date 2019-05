Kampf gegen Ebola

Baz Ratner/REUTERS

Der Kampf gegen die Seuche Ebola in der Demokratischen Republik Kongo wird weiterhin von Attacken auf Behandlungszentren behindert. Im Dorf Vusahiro griffen am vergangenen Sonnabend Unbekannte eine Gruppe Helfer an, ein Hygienespezialist wurde dabei getötet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Nach Angaben der Regierung sind bei solchen Anschlägen in den vergangenen zehn Monaten insgesamt vier Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Seit dem Ausbruch der Epidemie 2018 habe es 132 Angriffe auf Helfer und Patienten gegeben, teilte das Gesundheitsministerium in Kinshasa am Freitag mit. In der von Milizen heimgesuchten Region haben sich laut »Ärzte ohne Grenzen« bereits rund 1.800 Menschen mit Ebola infiziert, fast 1.160 davon starben an der Krankheit. Auf dem Bild ist ein Patient in einem Behandlungszentrum in der Stadt Butembo zu sehen. (dpa/AFP/jW)