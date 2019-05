Die Bar ist noch da

In der Rostocker Kunsthalle wird heute eine Ausstellung mit Kunstwerken und Ausstattungsstücken aus dem einstigen Palast der Republik in Berlin eröffnet. Die Schau »Palast der Republik – Utopie, Inspiration, Politikum« soll dazu anregen, sich mit dem Gebäude auseinanderzusetzen, so Kunsthallenchef Uwe Neumann. Zu sehen sind etwa Werke von Bernhard Heisig, Ronald Paris, Willi Sitte und Werner Tübke. Im sogenannten White Cube der Kunsthalle wird auch die runde Bar des Palasts gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 13. Oktober geöffnet. (dpa/jW)