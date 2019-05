Und wo war Dirk?

Berlin. Wo war der Präsident des 1. FC Union Berlin, Dirk Zingler, in den letzten Spielminuten vor dem Bundesligaaufstieg? »Meine Frau war auf der Damentoilette, ich war auf der Herrentoilette«, erklärte der Chef der Köpenicker am Montag abend. »Und dann haben wir uns davor getroffen.« Nach einem 2:2 im Hinspiel der Relegation gegen den VfB Stuttgart reichte Union im Rückspiel an der Alten Försterei ein torloses Unentschieden. Damit kickt erstmals seit 2009 wieder ein Verein aus der früheren DDR-Oberliga in der gesamtdeutschen Beletage. Bundesliga spielten bereits Dynamo Dresden (1991–1995), der FC Hansa Rostock (1991–1992, 1995–2005, 2007/08), der VfB Leipzig (1993/94) und Energie Cottbus (2000–2003, 2006–2009). (dpa/jW)