Absurdes Theater

Vincent Kessler/Reuters Kann auch furchterregend brüllen: Serena Williams

Die Spielerinnen der diesjährigen French Open kämpfen nicht nur um den Titel und die damit einhergehenden 2,3 Millionen Euro Preisgeld für die Siegerin, sondern – wie in dieser Saison praktisch bei jedem größeren Turnier – um die Position Nummer 1 der Weltrangliste. Bisher jedoch hat Naomi Osaka den von ihr im Januar bei den Australian Open errungenen Platz an der Weltranglistenspitze noch jedes Mal verteidigen können.

Osaka gilt keineswegs als Sandplatzspezialistin, gleichwohl spielte sie hier eine solide Saison. Auffällig ist, dass sie sowohl in Stuttgart als auch zuletzt in Rom zu ihrem Halb- bzw. Viertelfinale jeweils verletzungsbedingt gar nicht antrat. Aus diesem Grund hat sie in diesem Jahr auf Asche nur eine einzige Niederlage zu verzeichnen, ein 6:3, 2:6, 5:7 gegen Belinda Bencic in Madrid.

Vor Turnierbeginn in Paris am 20. Mai lagen neben Osaka vier weitere Spielerinnen im Rennen um die Nr. 1: Madrid-Erste Kiki Bertens, Rom-Siegerin Karolina Plsikova, Stuttgart-Siegerin Petra Kvitova und die letztjährige Wimbledongewinnerin Angelique Kerber. Indes hatte sich das Feld der Bewerberinnen bereits reduziert, bevor die erste Runde vollständig ausgespielt war. Eine noch leicht verletzte Kerber verlor am Sonntag sang- und klanglos gleich das erste Turniermatch in einer knappen Stunde gegen Anastasia Potapowa, die Wimbledon-Juniorinnen-Siegerin von 2016.

Die Schocknachricht des zweiten Turniertages war dann die kurzfristige, verletzungsbedingte Absage der aktuell Führenden der WTA-Rangliste Petra Kvitova. Am vergangenen Sonntag hatte sie ihre Trainingssession nach nur wenigen Minuten wegen stechender Schmerzen in ihrem linken Schlagarm abbrechen müssen. Ärztliche Diagnose: Muskelfaserriss im linken Vorderarm – verordnete Pause: zwei bis drei Wochen. Unter Umständen hätte Kvitova mit Schmerztabletten spielen können, wollte das Risiko einer Verschlimmerung der Verletzung in Hinblick auf die nach den French Open beginnende Grassaison aber lieber nicht eingehen. An ihrer Stelle spielte als sogenannte »lucky loser« die 18jährige Slowakin Kaja Juvan, die vergangene Woche in der letzten Runde des Qualifikationsturniers äußerst knapp (Tie Break im dritten Satz) an der US-Amerikanerin Bernarda Pera gescheitert war, die erste Runde gegen Sorana Cirstea und verlor abermals haarscharf (diesmal 5:7 im dritten).

Kvitovas Rückzug aus dem Turnier bedeutet auch, dass die für Titelverteidigerin Simona Halep ohnehin recht dankbare Auslosung zumindest auf dem Papier noch leichter geworden ist. Haleps »draw« in den ersten Runden ist legendär obszön. Weltranglistenerste kann sie in Paris allerdings nicht werden, dafür ist ihre Punktebilanz nicht stark genug. Weiterhin im Nummer-1-Rennen sind Bertens und Pliskova nach souverän gewonnenen Erstrundenmatches gegen Pauline Parmentier bzw. Madison Brengle.

Endlich wieder einmal ein Tennismatch beendet hat Serena Willliams – nach ihrer so unglücklichen wie bizarren Viertelfinalniederlage (sie führte im dritten Satz bereits 5:1, hatte mehrere Matchbälle und verlor 5:7) bei den Australian Open im Januar war es tatsächlich erst das vierte. Ihre Erstrundenbegegnung gegen die 28jährige Russin Vitalia Diatschenko bot ein Theater des Absurden. Williams war im ersten Satz ungefähr so beweglich wie ein Betonsockel, verlor prompt 2:6, brüllte furchteinflößend herum und verlor danach lediglich ein Spiel, Endstand 2:6, 6:1, 6:0. Erinnerungen an die erste Runde der beiden bei den US Open 2015 wurden wach. Diatschenko gab damals bei 0:6, 0:2 auf.

Seit jenem denkwürdigen Ereignis sind bei den Majors die Preisgeldregelungen allerdings geändert worden. Für das Hauptfeld zwar qualifizierte, jedoch verletzte Spieler werden inzwischen mit 50 Prozent am Erstrundenpreisgeld (in Paris 46.000 Euro) beteiligt, sofern sie vor Ort rechtzeitig absagen, eben um zwecklose Geldabgreif-Matches zu verhindern. Kaum aber macht sich im Vorfeld dieser French Open die rückenverletzte Katie Boulter diese Regel zunutze, wird sie vom britischen Guardian und anderen Medien genau dafür kritisiert.