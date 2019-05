déjà-vu film Fundamentalistisch, nicht finster-fanatisch: Oray und seine Kumpels

»Talaq, talaq, talaq!« Nachdem Oray die islamische Scheidungsformel ins Handy gebrüllt hat, sieht er sich vor einem Problem. Er hat sich vom Zorn hinreißen lassen und weiß Augenblicke später, dass er sich von seiner Frau Burcu gar nicht trennen will. Doch anders als Burcu ist er in Glaubensdingen sehr genau und meint, er dürfe das Gesagte nicht einfach als ungeschehen behandeln. Ein Imam, den er zu Rate zieht, bestätigt ihn darin: Drei Monate lang müsse Oray sich von seiner Frau fernhalten.

Für diese Zeit zieht Oray nach Köln, wo er als Kleinhändler weniger Geld verdient als nötig wäre, um zu zeigen, was er beweisen will – dass er sich sehr gut allein ein Leben aufbauen kann. Vor allem findet er Anschluss an eine Gruppe strenggläubiger junger Männer, unter denen er bald als Prediger anerkannt ist. Die Zuhörer sind fasziniert von den einfachen, auf Alltagserfahrungen gestützten Reden Orays, die in einer simplen Gegenüberstellung gipfeln: Es gebe nur ein Wahr und ein Falsch, Islam oder nicht Islam, dazwischen nichts. Der intellektuellere Bilal, Leiter der Gemeinde, droht an den Rand gerückt zu werden.

Noch aber hat er seine Rolle als erfahrenerer Theologe, und als Oray ihn fragt, welche Folgen ein »talaq« habe, vertritt er eine härtere Auslegung als der Imam zuvor. Wenn die Formel dreimal ausgesprochen wurde, sei die Scheidung unwiderruflich. Nur einmal habe er es gesagt, lügt Oray, und weiß sich doch vor seinem Gott verloren.

Diese Logik des Religiösen ist ein Hauptthema des Films. Wenn Fundamentalismus meint, die strengstmögliche Auslegung von Schrift und Tradition zu vertreten und jede Abweichung als falsch zurückzuweisen, dann ist die Kölner Gruppe fundamentalistisch. Freilich macht sie gar keinen finster-fanatischen Eindruck. Die Gläubigen schauen zusammen Fernsehen und machen Witze, auch über die eigenen Glaubenssätze.

Mehmet Akif Büyükatalay zeigt in seinem Spielfilmdebüt keine Leute, die sich demnächst den Sprengstoffgürtel umschnallen. Der Umgang untereinander und nach außen ist vielmehr durch Freundlichkeit gekennzeichnet, durch eine nachvollziehbare Moral und eine gewisse Flexibilität. Gerade Bilal hat viel Verständnis für menschliche Bedürfnisse und die Schwierigkeit, sie mit den Notwendigkeiten des Glaubens zu vereinbaren. Er wird nicht als Heuchler demontiert und ist auch in der Lage, eigenes Fehlverhalten, das durch Neid auf den beliebteren Oray ausgelöst wurde, zu reflektieren. Wäre Bilal Kommunist, man spräche von einem vorbildlichen Kader.

Büyükatalay sieht die Wirkungen des Fundamentalismus mit Distanz und zeigt die Personen in seinem Film nicht als Karikaturen, sondern mit ihren Stärken. Gerade dadurch vermittelt er Erkenntnisse. Nicht ganz so gut steht es mit dem Anspruch des Regisseurs, einen »im muslimischen Milieu angesiedelten universellen Liebesfilm« gedreht zu haben. Zu sehr ist Burcu Objekt von Orays religiös begründeten Entscheidungen. Manchmal begehrt sie zwar auf. Auch wird, als sie ihren Mann in Köln besucht, deutlich, wie intensiv diese Liebe noch ist. Doch dominiert die muslimische Männerwelt im Film derart, dass Burcu zwar von außen wüten oder locken kann, doch alle wichtigen Entscheidungen zwischen Oray und seinen Kumpels ausgehandelt werden. Die Frau ist Objekt von Sehnsucht oder Opfer; als handelndes Subjekt ist sie hilflos.

Das ist kein Fehler des Films, sondern Konsequenz der Welt, die er zeigt. Der Regisseur hat sich zu einer »naturalistischen Erzählform« bekannt, zu einem »objektiven, fast beobachtenden« Blick: »Die Figuren und ihr Leben sollten lebendiger als mein artistischer Ausdruckswille sein«. Wörtlich genommen, ist das natürlich Unsinn. Die Kamera fängt nicht das objektiv gegebene Leben ein, sondern das, was Darsteller vor einer gut ausgeleuchteten Kulisse laut Drehbuch abliefern. Dennoch ist der Hinweis nicht ohne Belang. Man sieht die Figuren (besonders Oray) in ihrem Alltag. Man sieht ihre Probleme, viele haben mit Geld zu tun; und man versteht die Attraktivität der Gemeinde als erhoffte Heimat. Wenn Büyükatalay Personen auf die Leinwand bringt, die ihre Probleme zu lösen versuchen, ist das eine menschenfreundliche Entdämonisierung des Islam, dessen Gefolgschaft in manchen AfD-Phantasien das Abendland mit Messern zerhackt. Der Film verschweigt andererseits nicht, was die radikale Interpretation des Glaubens den Gläubigen abverlangt. Die Erkenntnisse sind Resultat der naturalistischen Nähe zum inszenierten Gegenstand. Eine geschichtliche Einordnung des Konflikts zwischen fundamentalistischen Glaubensregeln und einem Leben nach eigenen Wünschen, wie es die an den Rand geschobene Burcu einfordert, ist so allerdings nicht zu leisten.