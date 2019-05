Arbeitsrechtsfreier Raum

Ibraheem Abu Mustafa/Reuters Palästinensischer Arbeiter auf einer Baustelle im südlichen Gazastreifen (7.6.2017)

Tausende von Streitfällen aus dem Arbeitsleben liegen unerledigt bei den palästinensischen Zivilgerichten, weil sich zu wenige Richter mit dem Thema auskennen. Deshalb will Arbeitsminister Nasri Abu Jisch bei Gericht eigene Kammern schaffen, die sich ausschließlich dem Arbeitsrecht widmen. Das teilte er vor gut 14 Tagen im lokalen Radiosender Watan FM mit, wie das Onlineportal Al-Monitor am 23. Mai berichtete.

Jisch erklärte, er befände sich im Augenblick im Gedankenaustausch mit der ILO, der Internationalen Arbeiterorganisation der UN, die der palästinensischen Autonomiebehörde in dieser Frage beratend zur Seite steht. Besonders bei der Ausbildung der Richter hofft Jish auf die Hilfe der Vereinten Nationen. »Die ILO ist unsere strategische Partnerin. Ihre Rolle wird es sein, uns bei der Logistik und dem Training zu unterstützen«, sagte Angham Saif gegenüber Al Monitor. Sie arbeitet in führender Position für das »Generalabteilung für Inspektion und Arbeitsschutz«. Die Behörde ist dem Arbeitsminister unterstellt.

Am 18. Mai traf sich eine Delegation des palästinensischen Gewerkschaftsbundes »General Federation of Trade Unions« (GFTU) mit dem palästinensischen Premierminister Mohammed Schtaje. »Nach unseren Informationen hat die Regierung entschieden, diese Gerichte aufzubauen und es erwartet, dass sie ihre Entscheidung innerhalb eines Monats bekanntgibt«, sagte der langjährige Generalsekretär Shaher Saad gegenüber Al-Monitor.

Die Gewerkschaft fordert das schon seit langem. Im Moment dauert es ewig, bis Arbeiterinnen und Arbeiter in Streitfällen mit Arbeitgebern ein Urteil erwarten dürfen. Manche Prozesse dauern Jahre. 2010 hätten sich die Gerichte mit 2.388 Fällen beschäftigen müssen, davon seinen nur 1.987 zu Ende gebracht worden. In diesem Jahr waren es 950 Verfahren, von denen 896 abgeschlossen worden sind (Stand 19. Mai).

Arbeitsgerichte oder zumindest entsprechende Kammern könnten die Verfahren deutlich beschleunigen und würden den Beschäftigten somit helfen, ihre Rechte besser zu schützen, so die Gewerkschaft. Das gelte vor allem für Frauen, die besonders häufig und stark am Arbeitsplatz benachteiligt würden.

Gesetze ohne Gerichte

Im September 2016 erließ Präsident Mahmud Abbas ein neues Sozialgesetz. Der Inhalt ist auf der Internetseite des »Democracy and Workers’ Rights Center« nachzulesen, einer NGO aus Ramallah. In den letzten Jahren hat es eine Reihe von weiteren Anpassungen gegeben. Nach Informationen von Al-Monitor plant der Arbeitsminister bald neue Zusätze und Änderungen im Arbeitsrecht. Unter anderem soll das Mindesteinkommen von umgerechnet aktuell 400 Euro im Monat angehoben werden. Um welche Summe bleibt offen.

Was aber nutzen die Gesetze, wenn niemand da ist, der ihre Missachtung zügig sanktioniert? Immer wieder gibt es zum Beispiel Fälle, bei denen Unternehmer monatelang den Lohn schuldig bleiben und kein Richter weit und breit sie zum Bezahlen zwang.

Arbeitsgerichte »werden die Arbeiter ermutigen, vor Gericht zu ziehen, wenn sie Probleme mit dem Arbeitgeber bekommen, anstatt einen außergerichtlichen Kompromiss zu finden«, hofft Angham Saif von der »Generalabbteilung für Inspektion und Arbeitsschutz«. Diese außergerichtlichen Kompromisse seien nämlich fast alle zum Nachteil der Beschäftigten. Der Unternehmer wisse ja um ihre Notlage und sitze deshalb am längeren Hebel. Den Arbeiterinnen und Arbeitern fehlen meistens die Rücklagen, um die Zeit bis zum Prozess zu überbrücken.

Das Arbeitsministerium in Ramallah schiebt die Schuld auf den Hohen Justizrat, der in seiner Funktion mit dem Bundesgerichtshof zu vergleichen ist. Seit 2005 schaffe er nicht, den notwendigen Rahmen für die Arbeitsgerichte auszuarbeiten.

Kein Geld für neue Richter

Im Augenblick gebe es auf der Westbank aber nur 210 Richter, wehrt sich Asaad Al-Schnar, Richter und Mitglied des Hohen Justizrats, bei Al-Monitor. Die Kapazität stoße an ihre Grenze. Aufgrund der prekären Haushaltslage der Autonomiebehörde fehle das Geld, um neue Leute einzustellen. Und wer einen Job habe, komme in der Karriere nicht voran. »Es gibt Richter, die sind seit zehn Jahren nicht befördert worden«, berichtet Al-Schnar.

Für die vielen Zehntausend Palästinenser, die zum Arbeiten nach Israel pendeln, wären die neu zu schaffenden Kammern natürlich nicht zuständig. Das erledigen die israelischen Gerichte. Theoretisch gelten für Palästinenser dieselben gesetzlichen Regeln wie für israelische Beschäftigte. »Aber in der Praxis gibt ein riesige Kluft zwischen dem, was das Gesetz sagt und dem, was in den Fabriken, auf den Baustellen und Feldern passiert«, schrieb die israelische Tageszeitung Haaretz am 1. Mai.

Trotzdem sind die Jobs beliebt, denn auch wenn Palästinenser deutlich weniger verdienen als ihre israelischen Kollegen, ist es meistens noch immer doppelt soviel wie das Durchschnittsgehalt auf der Westbank.