Zamora zeigt den Weg

Francisco Guarido via facebook Feiernde Anhänger der Vereinigten Linken in Zamora nach der Wahl am Sonntag

Am Sonntag haben in Spanien nicht nur die EU-, sondern auch Regional- sowie Lokalwahlen stattgefunden. Die Linkspartei Podemos und die als »Comunes« bekannten Linksbündnisse, die noch vor vier Jahren als Hoffnungsträger der spanischen Linken antraten, verloren dabei die Rathäuser aller wichtigen Städte außer Cádiz. Dennoch gab es am Wahlabend einen linken Sieger: die kleine Provinzhauptstadt Zamora der Region Kastilien und León mit rund 62.000 Einwohnern.

Zamora ist der einzige Ort in Spanien, in dem die Vereinigte Linke (»Izquierda Unida«, IU) die absolute Mehrheit erreichen konnte. Das Gesicht der Partei ist Bürgermeister Francisco Guarido. Als Anarchist in der Gewerkschaft CNT sozialisiert, saß er seit 1999 als Abgeordneter im Stadtrat in der Opposition, bevor er 2015 erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde. Nun erreichte seine Partei 14 Mandate im Rathaus, sechs mehr als vor vier Jahren. Die Tageszeitung La Opinión de Zamora veröffentlichte ein Video des Wahlabends, auf dem die Mitglieder der IU den Sieg feiern und die Internationale singen.

Die letzten vier Jahre hatte Guarido zusammen mit den Sozialdemokraten der PSOE regiert, nachdem zuvor die Volkspartei (»Partido Popular«, PP) 20 Jahre an der Macht gewesen war. Der 61jährige gilt als bescheiden und sachlich. Er trägt weder Anzug noch Krawatte und kürzte sein Monatsgehalt von 3.400 auf 1.700 Euro, von denen er 300 Euro monatlich an seine Partei spendet. Der Stil von Guarido ist bedacht, ruhig, reflektiert. Statt auf seine politischen Gegner zu schimpfen, zeigt er diesen auf, wo sie sich irren. Das gefällt anscheinend auch der sonst rechts wählenden Bevölkerung. Viele derjenigen, die auf nationaler und regionaler Ebene für die rechte PP stimmen, gaben Guarido ihre Stimme – und das, obwohl er zu keinem Zeitpunkt auf nationalistische oder rassistische Rhetorik setzte.

Seitdem Zamora von der Vereinigten Linken regiert wird, sind mehrere soziale Projekte in Angriff genommen worden: Der Bau einer Musikschule und eines sozialen Zentrums haben begonnen, eine Tagespflege für alte Menschen mit Autismus wurde bereits eröffnet. Dennoch versprach Guarido während der Wahlkampagne keine großen Projekte: »Es ergibt keinen Sinn, Dinge zu versprechen, die man hinterher nicht bezahlen kann«, erklärte er der Tageszeitung La Opinión de Zamora.

Als Vorbild für seine Politik tauge auch die Erfahrung in Marinaleda, so Guarido in einem kurz vor der Wahl in der Tageszeitung El País erschienenen Interview. Das andalusische Dorf wird seit mehr als 40 Jahren vom Kommunisten Juan Manuel Sánchez Gordillo regiert. Auch am Sonntag konnte er sein Bürgermeisteramt verteidigen. Guarido interessiert sich dabei insbesondere für die Wohnungspolitik der Gemeinde: In Marinaleda werden genossenschaftlich Sozialwohnungen gebaut werden, deren Miete 15 Euro pro Monat nicht übersteigen darf.

Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen Spaniens, traten die Linkspartei Podemos und die Vereinigte Linke in Zamora unabhängig voneinander zu den Wahlen an. Dabei konnte Podemos allerdings kein Mandat erringen. Die Weigerung Guaridos, sich an gemeinsamen Listen mit Podemos zu beteiligen, wurde als »Erklärung von Zamora« bekannt. Schon in der Vergangenheit kritisierte er den IU-Chef Alberto Garzón wegen dessen Kooperation mit der Linkspartei, da der Zusammenschluss zu Wahlniederlagen führe.

Die Zahlen geben ihm bisher recht. Nach internen Abstimmungen entschieden sich sowohl die Vereinigte Linke als auch Podemos 2015 dafür, gemeinsame Wahllisten aufzustellen. Schon damals verloren beide Parteien zusammen fast eine Million Stimmen. Bei der EU-Wahl 2014 hatte IU noch sechs Mandate erringen können. Letzten Sonntag kam die Koalition »Unidas Podemos cambiar Europa« zwar wieder auf sechs Abgeordnete. Von diesen kommt jedoch nur Manuel Pineda von der Vereinigten Linken.

Auch darüber hinaus erlebte die spanische Linke am vergangenen Sonntag schmerzhafte Niederlagen. In Madrid verliert Bürgermeisterin Manuela Carmena voraussichtlich ihr Amt – zumindest, wenn es zur wahrscheinlichen Koalition aus PP, rechtsliberalen Ciudadanos und faschistischer Vox kommt. In Barcelona ist unklar, ob Ada Colau weiterregieren kann, nachdem die »Republikanische Linke Kataloniens« (ERC) mit Unterstützung weiterer Unabhängigkeitsbefürworter auf eine Mehrheit kommt. Alles in allem verlor Podemos bei den Regionalwahlen am Sonntag über eine Million Stimmen.