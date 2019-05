Bangen um Jobs

Patrick Seeger/dpa Wie ein weggeworfener Zigarettenstummel – 950 Arbeiter sollen entlassen werden

In Berlin bangen 950 Beschäftigte des Zigarettenherstellers Philip Morris International (PMI) um ihre Arbeitsplätze. Der Weltmarktführer in dieser Branche will dort die Zigarettenproduktion zum Jahresende 2019 einstellen. Am Dienstag habe er die 1.050köpfige Belegschaft darüber informiert, teilte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) mit. Der Konzern habe dies damit begründet, »eine rauchfreie Zukunft« zu verwirklichen und mit dem Tabakerhitzer IQOS »an seiner starken Präsenz in Deutschland« festhalten zu wollen. »Das ist völlig unglaubwürdig«, sagte der stellvertretende NGG-Vorsitzende Freddy Adjan. Bereits vor zwei Jahren habe das Unternehmen versprochen, in Dresden ein IQOS-Werk zu bauen und 500 Jobs zu schaffen. »Diese Investition wurde offenbar sang- und klanglos begraben«, so Adjan. Er kündigte einen Kampf um die Arbeitsplätze an. Notfalls werde die NGG die Beschäftigten bei ihren Forderungen nach einem Sozialplan unterstützen.

Einen Grund für den verkündeten Stellenabbau sieht der Gewerkschafter auch nicht. »Das Philip-Morris-Werk in Berlin arbeitet hochprofitabel und schreibt seit Jahren schwarze Zahlen«, erklärte Adjan. Es sei »sozial unverantwortlich, fast 1.000 tariflich abgesicherte Arbeitsplätze zu vernichten. Offenbar sei die Entscheidung nicht in Deutschland, sondern im schweizerischen Lausanne getroffen worden. Dorthin hat der in New York ansässige Zigarettenkonzern sein operatives Geschäft für den gesamten Markt außerhalb der USA verlegt. Eigentlich laufen Entscheidungen für Deutschland über die Zentrale in Gräfelfing bei München. Dabei habe sich das Unternehmen mutmaßlich nur an Kennzahlen für den europäischen Markt orientiert, ohne Alternativen zu prüfen, wie es trotz sinkender Nachfrage die Arbeitsplätze in Berlin erhalten könne.

»Es ist unverantwortlich und heuchlerisch, wenn Philip Morris seit Jahren die Leistungen und den Einsatz der Mitarbeiter betont, ein verantwortungsvolles, langfristiges und stabiles Wirtschaftswachstum proklamiert und dann mit einem Schlag die Leute auf die Straße setzt, die dem Unternehmen seit Jahrzehnten Milliardengewinne erwirtschaften«, rügte der stellvertretende NGG-Chef. Ohne Not entziehe der Konzern damit Familien die Lebensgrundlage. PMI ist tatsächlich gut im Geschäft. 2008 wurde das Unternehmen aus dem Mutterkonzern Altria Group herausgelöst. Letzterer deckt den US-Markt mit Dutzenden Zigarettenmarken weiter ab, PMI ist für alle anderen Märkte zuständig. In den letzten zehn Jahren steigerte der Konzern seinen Gewinn von 6,5 auf knapp acht Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Seit einiger Zeit propagiert PMI, sich von herkömmlichen Zigaretten verabschieden und auf die IQOS-Tabakerhitzer als »gesündere Alternative« umzusteigen. Um sein Produkt zu vermarkten, hat der Konzern nun sogar eine eigene Lebensversicherung zunächst in Großbritannien namens Reviti gegründet, die »Umsteigern« Rabatte gewähren soll.