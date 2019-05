»Ich erzähle aus der Sicht von Charon«

Christian-Ditsch.de Rolf Becker, hier bei einer Lesung des »Kommunistischen Manifests« am 2. März 2013 im Heimathafen Neukölln

So unfassbar das Unrecht erscheinen mag, das im Oratorium »Das Floß der Medusa« geschildert wird – es ist auch in der heutigen Wirklichkeit zum Greifen nahe.

»Das Floß der Medusa« 1816 – die toten Flüchtlinge im Mittelmeer heute: Verantwortlich für die 140 Toten war damals die restaurative Regierung Frankreichs der nachnapoleonischen Zeit, für die etwa 50.000 Mittelmeertoten sind es heute die Regierungen der BRD und EU heute. Der Komponist Hans Werner Henze und sein Librettist Ernst Schnabel haben mit ihrem »Oratorium« den Bezug zu unserer Zeit des Neokolonialismus geschaffen, wie Théodore Géricault im 19. Jahrhundert mit seinem Gemälde, das heute im Louvre bewundert wird.

Im Stück ist Charon der Chronist des Elends der Menschen auf dem Floß. Ist das auch die zentrale Figur in Ihrer Textfassung für die Künstlerkonferenz?

Ja, ich erzähle die Geschichte aus der Sicht von Charon, dem mythologischen Fährmann zwischen der Welt der Lebenden und der Toten, der im Oratorium über die ihrem Schicksal Überlassenen, darunter Frauen und Kinder, berichtet – wie heute Mannschaften und Einsatzleiter der Rettungsschiffe im Mittelmeer, denen das Anlegen in europäischen Häfen verweigert wird.

Die große Metapher des Originaltextes ist der Axthieb, mit dem die Verbindung zum Floß der Elenden gekappt wird. Mir fällt da das EU-Verbot der Rettung von Flüchtlingen ein – können Sie mit dieser Assoziation etwas anfangen?

Die Rettungsseile werden heute von Regierungen, ihrer Exekutive und Justiz durchtrennt, hinzu kommen Kampagnen von Parteien und tendenzielle Kommentare der Medien, die die Äxte, mit denen die Rettungsseile durchtrennt werden, mitschwingen.

»Die Überlebenden aber kehrten in die Welt zurück, belehrt von Wirklichkeit, fiebernd, sie umzustürzen.« Vor allem dieser Satz, er steht am Schluss, löste bei der Generalprobe in Hamburg Tumulte aus. Wie wirkt dieser Satz auf Sie? Und was machen Sie als Schauspieler daraus?

»In memoriam Ernesto Che Guevara«, die Widmung des Oratoriums, und der »rote Fetzen« führten zum Verbot der Uraufführung in Hamburg – Zeichen, an die es zu erinnern und die es weiterzutragen gilt. Das Fieber des Umsturzes reicht bis in unsere Zeit, wenn auch vorerst noch ohne gemeinsames Konzept. Fieber eben, das um Bewusstsein ringt. Dieses Bewusstsein zu schaffen, kann ein Beitrag unserer Konferenz am 8. Juni sein, es in Wirklichkeit zu verwandeln bedarf Kräfte, über die nur die Klasse der Arbeitenden verfügt.