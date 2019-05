Wie Donnerhall: Ho-Chi-Minh!

Théodore Géricault/ Wikimedia commons »Die Überlebenden aber kehrten in die Welt zurück, belehrt von Wirklichkeit, fiebernd, sie umzustürzen« – Théodore Géricaults »Das Floß der Medusa« (1819)

Hans Werner Henze komponierte mit »Das Floß der Medusa« (Text: Ernst Schnabel) ein monumentales Oratorium, reich besetzt mit Solostimmen, Sprecher, mehreren Chorgruppen und großem Orchester. Ein Werk – es geht auf einen 200 Jahre alten Bericht eines Überlebenden zurück, dazu später –, so unwiederholbar in seiner Machart wie ungeheuer in seiner Tragik und Gedankenkraft. Niemand erwäge, es zu überschreiben oder zu zerstückeln, wie das heute der Einfachheit halber gern gemacht wird. Das geht auch gar nicht bei diesem Riesen von Werk. Eine Neuaufführung müsste her. Aber die ist aufwendig und teuer. Seit der Uraufführung in Wien 1971, drei Jahre nach ihrem Verbot in Hamburg (auch dazu später), gab es nur wenige Aufführungen, denkwürdig die im Januar 1974 in Leipzig unter Herbert Kegel im Auftrag des DDR-Rundfunks. Bald die gesamte DDR-Kulturelite war zugegen, darunter Paul Dessau und Ruth Berghaus, sowie zahlreiche Interessenten aus dem Westen. Eine Klatsche für den NDR, der das Verbot in Kontakt mit einflussreichen Herrschaften der Stadt und des Rundfunkrats erwirkt hatte. Die maßgeblichen Journale im Westen verunglimpften die Leipziger Aufführung als Propagandaakt, bevor sie aufs Podium kam.

Stoff und Werk künstlerisch näherzutreten, scheint wie ein Besteigen hoher Berge. Aber darauf kommt es bei dem Projekt des Komponisten und Pianisten Hannes Zerbe für die »Künstlerkonferenz« am 8. Juni in Berlin nicht an. Er will keinem Henze und keinem Schnabel »gerecht« werden, sondern das Unrecht, von dem das Werk erzählt, die unfassliche Pein der auf dem Floß Alleingelassenen und die Revolte der Überlebenden neu in Musik setzen, ganz auf seine Weise. Zerbe: »Ich habe den Gesamttext gelesen, der mich natürlich berührt hat; Rolf Becker verwendet in seiner Textfassung für unseren Abend ja nur den Charon, der aber die Geschichte ganz gut rüberbringt. Ich versuche also die Stimmungslage der Betroffenen ein wenig zu treffen.«

Rückblick. Auf den 9. Dezember 1968 war die Hamburger Premiere des Oratoriums gelegt worden. Die Proben liefen auf Hochtouren. Die Generalprobe – als Zeitdokument festgehalten auf einer Henze-Collection-CD – wurde normal absolviert. Einen Abend später dann der Eklat. Henze in seiner Autobiografie: »Die Damen und Herren des RIAS-Chores sagen, sie liebten mich zwar, aber unter der roten Fahne zu singen, das könnten sie nicht. Fischer-Dieskau sagt erregt: Dies war das letzte Mal, dass ich mich von dir hinters Licht habe führen lassen. Frau Moser umarmt mich heftig und ruft aus: Was immer sei, ich bleibe dir treu! Dies alles spielt sich in unserem Künstlerraum ab, während draußen bereits der Sturmangriff der Bereitschaftspolizei beginnt.« Ein für Auftritte von Musikern gedachter Saal mit Polizeitrupp. Eine Hundertschaft stand bereit und marschierte zwischen den Sitzreihen ein. Nach dem Aufmarsch verrichteten die Polizisten ihr Handwerk. Zahlreiche Festnahmen, auch die des Librettisten Ernst Schnabel, wurden begleitet »wie Donnerhall« vom Ruf der Massen: »Ho, ho, Ho-Chi-Minh! Ho, ho, Ho-Chi-Minh!« Auf der Bühne neben dem Dirigentenpult stand Henze, ballte die Faust, skandierte und dirigierte. Das betraf schon den Schluss der Generalprobe.

»Das Floß der Medusa« wirft Schatten. Heute gilt im EU-Europa das Verbot der Rettung in Seenot geratener Flüchtlinge. Die neuen Floßmenschen. »Dies sind ja ähnliche Befindlichkeiten wie die der Unglücklichen auf dem Medusa-Floß, und das versuchen wir selbstredend zu erfassen«, sagt Zerbe. »Es wiederholt sich ja in der gesamten Menschheitsgeschichte, dass die Armen und Kleinen auch immer die Entrechteten und Im-Stich-Gelassenen sind.«

Unfassbar das Unrecht, das Henze/Schnabel ins Werk gesetzt haben: Die Fregatte »Medusa« der französischen Flotte mit Ziel Afrika zerschellt an einem Riff. Kapitän, Offiziere, alle höheren Chargen retten sich in die wenigen Beiboote, die Überzähligen werden auf einem Floß sich selbst überlassen. Charon ist der Chronist des Elends der Floßmenschen im Stück. Rolf Becker wird bei der »Künstlerkonferenz« in diese Rolle schlüpfen, Zerbe und Gruppe zu ungeheuerlichsten Klängen anstiften. Vorgesehen ist Musik, die illustriert, kontrapunktiert, zu Worten gestisch sich verhält und selbst das Heft in die Hand nimmt. Beide Sphären stünden auch für sich, sagt der Komponist.

Mit dem Axthieb, der das Schlepptau durchschlägt, an dem das Floß hängt, entfährt dem Chor bei Henze ein Wahnsinnsschrei. Zerbe: »Der Axthieb ist nur die letzte grausame Handlung der Oberen; auch ohne den hätte das Floß wohl kaum der See und einem Sturm trotzen können, dazu kommen noch die Hungersnot und der Durst.«

Hannes Zerbe ist mit seiner Blechband über viele Jahre durch die Lande gezogen und über die DDR hinaus bekanntgeworden. Der Vollblutmusiker blieb populär und ist es noch. Im Museum für Kommunikation Berlin leitet er eine Konzertreihe mit Programmen zwischen Jazz, Neuer Musik und Improvisierter Musik. Bei der Künstlerkonferenz wird er als Pianospieler mit drei hochkarätigen Solisten und Ensemblespielern auftreten. Ein jeder ist jazzerfahren und mit Neuer Musik bestens vertraut. Improvisation darf nicht fehlen. »Ich schätze so zwei Drittel Komposition zu einem Drittel Improvisation, die Komposition hat sowohl Elemente der Neuen Musik als auch vom Jazz.«

Die »Medusa« des Hannes Zerbe, auf etwa 35 Minuten Dauer angelegt, ist noch nicht fertig. Aber vielleicht könne er über den Schluss schon was sagen, meint er. Henze setzte eine seinerzeit unter Internationalisten bekannte Rhythmik unter den Sprechtext, wahrnehmbar als ein unregelmäßiges Stampfen. Dazu schrie Charon: »Die Überlebenden aber kehrten in die Welt zurück, belehrt von Wirklichkeit, fiebernd, sie umzustürzen.« Der Satz muss die Zensoren in Hamburg damals zur Weißglut getrieben haben. Vielleicht, sagt Hannes Zerbe, ließe sich der Rhythmus der »Ho, ho, Ho-Chi-Minh!«-Rufe aufgreifen.