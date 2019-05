Auf Kuschelkurs mit Juncker

Robert Jaeger/APA/dpa Jean-Claude Juncker (r.), Präsident der EU-Kommission, begrüßt Wolfgang Katzian, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, beim 14. Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes in Wien (21.5.2019)

Es könnte alles so schön sein, wenn man denn nur miteinander sprechen würde. So in etwa klang es vergangene Woche beim 14. Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbunds (EGB) in Wien. Zwischen dem 21. und 24. Mai trafen sich dort 699 Delegierte und insgesamt 1.493 Teilnehmer aus 39 Mitgliedsländern, um über die Zukunft des hauptsächlich sozialdemokratisch geprägten Dachverbands in Zeiten der Mehrfachkrisen zu beraten. Zudem wurde über ein Manifest als grober Wegweiser für die kommenden Jahre beraten.

Dass diese Zukunft des Gewerkschaftsbundes aktuell hauptsächlich von alten Hasen bestimmt wird, monierte gleich beim Auftakt die aus Ungarn stammende EGB-Jugendvorsitzende Viktoria Nagy. »Von fast 700 Delegierten sind nur 72 unter 35 Jahre alt. Das ist enttäuschend. Es braucht dringend eine Jugendquote«, so die 34jährige, die noch hinzufügte, eine Gewerkschaft dürfe keine »Organisation der weißen alten Männer« sein.

An Kritik, allerdings nicht nach innen, sondern nach außen und zuvorderst in Richtung rechter Parteien, sparten die meisten Redner nicht. Freilich bot gerade Wien dazu mit dem kürzlichen fulminanten Scheitern der ÖVP-FPÖ-Koalition allen Grund dazu. »Das Experiment, vor dem auch der ÖGB warnte, die Koalition machtgeiler und neoliberaler Emporkömmlinge, ist gescheitert«, so Wolfgang Katzian, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), der in seiner Rede nebst einzelnen kämpferischen Aspekten vor allem für die Rückkehr zum Dialog und zur Sozialpartnerschaft sowie für eine europäische Sozialunion warb.

Überhaupt schien es so, als wäre die Europäische Union das eigentliche Thema des Kongresses und als ließen sich Arbeit und Arbeitsmarkt nicht ohne den Staatenbund denken. »Die EU hat ihre soziale Seele verloren. Es braucht einen neuen Sozialvertrag, denn der alte ist aufgrund von Krisen und Austeritätspolitik auseinandergebrochen«, fasste der Italiener Luca Visentini, seit 2015 Generalsekretär des Verbands, den allgemeinen Tenor der Teilnehmer und Redner zusammen. Auf die Klimakrise, die angespannte geopolitische Lage weltweit wie auch auf das Erstarken rechter und extrem rechter Parteien könne man nur, so mehrheitlich die Überzeugung, mit sozialpartnerschaftlichem Dialog und einer stark vorangetriebenen europäischen Integration am Arbeitsmarkt antworten. Fast fühlte man sich an Douglas Adams’ Roman »Per Anhalter durch die Galaxis« erinnert, nur dass hier nicht die Zahl 42, sondern Europa die Antwort auf sämtliche Fragen war.

So wundert es dann schon nicht mehr, dass im vielbeschworenen Zeichen des Dialogs der bisherige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingeladen wurde. »Ich bin gerne beim EGB, weil der EGB seit den Anfängen eine proeuropäische Gewerkschaftsbewegung ist«, so Juncker in seiner Rede, der hervorhob, sich in einem Saal mit Gleichgesinnten zu finden. Nebst einem durchwegs positiven Resümee über das eigene Wirken in der EU – bei dem vor allem die hanebüchene Behauptung hervorstach, seine Amtszeit hätte den Griechen wieder Respekt zurückgegeben – wusste sich Juncker auch für das Manifest des EGB zu begeistern. »Ich bin froh, mich Zeile für Zeile in dem wiederzufinden und wiederzuerkennen, was als Manifest des Europäischen Gewerkschaftsbundes zur Begutachtung heute vorliegt.«

Und tatsächlich liest man im genannten Manifest kaum etwas, das nicht bereits so oder so ähnlich von sozialdemokratischen, grünen und auch manch christdemokratischen Europapolitikern gesagt wurde. So heißt es etwa: »Notwendig ist ein erneuerter Gesellschaftsvertrag für Europa, in dem das Verhältnis zwischen drei verschiedenen Gruppierungen in einer Gesellschaft – Staat, Arbeit und Kapital – neu festgelegt wird.« Also alles weiter wie bisher, nur bitte etwas sozialer? Den theoretischen Unterbau dafür lieferte sodann auch gleich der eingeladene US-amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz: »Wir haben vergessen, woher der Reichtum der Nationen kommt. Einzelpersonen können reich werden, indem sie andere ausbeuten. Der Wohlstand von Nationen allerdings kommt daher, dass man den ganzen Kuchen gerecht verteilt.« Der Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhunderts müsse, so Stiglitz, »nicht nur für soziale Sicherheit sorgen, sondern er bedeutet auch Investitionen in Infrastruktur und Technologie«. Insgesamt brauche es einen Green New Deal. Von einem solchen erhoffe er sich »eine Mobilisierung wie in Kriegszeiten, um die aktuellen Probleme anzugehen«.

Mit seiner Begeisterung für einen grün gefärbten Kapitalismus rannte Stiglitz selbstredend bei vielen offene Türen ein. Der Wirtschaftswissenschaftler resümierte, sozusagen stellvertretend für den gesamten Kongress: »Nach 40 Jahren Neoliberalismus kann man eines deutlich sagen: Die Sache ist gescheitert, man braucht eine Alternative. Und diese Alternative heißt: progressiver Kapitalismus. Man kann es auch demokratischer Sozialismus oder Sozialdemokratie nennen.«