Elefantenhochzeit der Autohersteller

Noch größer, noch mächtiger, noch unkontrollierbarer: Der italo-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hat der französisch-japanischen Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi am vergangenen Wochenende ein schriftliches Fusionsangebot vorgelegt. In einem Brief an die Renault-Direktion in Boulogne-Billancourt (Paris) schlägt Fiat-Chrysler, das seit Monaten auf der Suche nach einem Kapitalgeber für seine auf Wachstum ausgerichteten Zukunftspläne ist, einen Zusammenschluss zu gleichen Anteilen vor. Die neoliberale Regierung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die 15,01 Prozent Staatsaktien bei Renault verwaltet, scheint nicht abgeneigt, dem Megageschäft zuzustimmen. In einer lauwarmen Erklärung versicherte sie am Montag, eine Fusion müsse »die wirtschaftlich-indus­trielle Entwicklung Renaults und seiner Beschäftigten begünstigen«.

Wie es in dem Schreiben an Renault heißt, wolle FCA mit der Fusion offenbar vor allem die finanziellen Mittel einfahren, die zur Planung und Vermarktung neuer Elektroautos und autonomer Fahrzeuge notwendig seien. Macron ließ Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye erklären, dass es durchaus im Interesse des Staates sei, wenn Industriegiganten wie Fiat-Chrysler und Renault-Nissan sich auf diese Weise in die Lage versetzten, die technischen und personellen Zukunftskosten »durch entsprechende Investitionen selbst zu realisieren«.

Fiat-Chrysler, Renault im Schlepptau, will nach eigenen Angaben mit einem geplanten Ausstoß von fast neun Millionen Fahrzeugen jährlich und einem Geschäftsvolumen von 170 Milliarden Euro zum weltweit drittgrößten Hersteller aufsteigen. In einem in Paris veröffentlichten Kommuniqué heißt es, »mit einem weiten, kompatiblen Markenangebot könne (der Konzern) dem Markt ein vollkommenes Sortiment anbieten – von der Luxussparte bis hin zu Fahrzeugen für die breite Masse«. FCA hält aktuell die Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Maserati, Mopar und RAM, wo PS-starke Pick-Ups vor allem für den US-amerikanischen Markt produziert werden. Renault ist seit 1999 mit Nissan in einer Allianz verbunden, in der die Franzosen 43 Prozent der Anteile bei den Japanern halten. Nissan kontrolliert dagegen nur 15 Prozent der Renault-Aktien.

Sollte die Fusion zustandekommen, würde das bisher in Amsterdam, London, Paris und Tokio angesiedelte Konzernkonglomerat, Nissan und Mitsubishi eingerechnet, zum mit Abstand größten und politisch einflussreichsten Kfz-Hersteller der Welt aufsteigen. Mit einer geschätzten Verkaufszahl von 15 Millionen Fahrzeugen würde es die bisherigen Marktführer Volkswagen und Toyota mit jeweils rund zehn Millionen im vergangenen Jahr verkauften Fahrzeugen bei weitem überflügeln. Allein für FCA und Renault versprechen sich die Italo-Amerikaner, eine erfolgreiche Fusion vorausgesetzt, Gewinne in Höhe von fünf Milliarden Euro. Sie würden sich verdoppeln, falls auch die japanischen Partner der Allianz in das Geschäft einwilligten. Der Verwaltungsrat von Renault-Nissan-Mitsubishi wird das FCA-Angebot nach Angaben der Franzosen zum ersten Mal am Mittwoch in Japan beraten. Gelegenheit, die Reaktion der Japaner »zu testen«, wie es in der französischen Hauptstadt hieß. Die Nissan-Direktion war erst an diesem Montag über den Inhalt des FCA-Schreibens unterrichtet worden.

Das italo-amerikanische Unternehmen sieht Amsterdam als Hauptquartier für eine künftige Firmenholding vor. Vorstandsvorsitzender soll demnach der Italoamerikaner John Elkann werden, Direktor der im Besitz der Familie Agnelli befindlichen FCA-Holding Exor. Elkann ist der noch vom 2003 verstorbenen Patriarchen Giovanni »Gianni« Agnelli bestimmte Erbe des italienisch-amerikanischen Industriekomplexes. Den Aktionären beider Seiten will FCA die Fusion mit der Auszahlung einer einmaligen, zusätzlichen Dividende schmackhaft machen. Sie werde sich aus dem im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses deutlich erhöhten Börsenwert der künftigen Partner berechnen: 15 Milliarden bei Renault und 17,5 Milliarden bei FCA. Neben Elkann werde Renault-Chef Jean-Dominique Senard als Generaldirektor die Geschäfte führen.

Keine Rede vom Schicksal der Lohnabhängigen auf den drei Kontinenten – 470.000 bei Renault-Nissan-Mitsubishi, knapp 240.000 bei FCA. Der zur Zeit in Japan wegen Steuerbetrug und Veruntreuung von Firmengeld angeklagte ehemalige Chef der Allianz, Carlos Ghosn, hatte 1999 »zur Rettung des Nissan-Konzerns« bereits 22.000 Beschäftigte entlassen. Die von Macrons Sprecherin Ndiaye vorgetragene Stellungnahme der Regierung liest sich nicht wie eine Arbeitsplatzgarantie: »Die Diskussion, an der der Staat nicht beteiligt war, fand zwischen den beiden Unternehmen statt. Es geht darum, über das industrielle Interesse für eine solche Annäherung zu entscheiden.«