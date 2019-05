Finanzindustrie beruhigt

Yves Herman/Reuters Brüssel, Sonntagabend: »Spitzenkandidat« Manfred Weber muss weiter so tun, als ob das EU-Parlament über Chefposten zu entscheiden hätte

Die Börsen in New York und London waren am Montag wegen Feiertagen geschlossen, die übrigen waren nach der Wahl zum EU-Parlament im »Auftrieb«, wie Reuters am Montag zusammenfasste. Am Mittag meldete die Nachrichtenagentur: »Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Ergebnisse der Europawahl. ›Auch künftig werden die populistischen Gruppierungen nicht stark genug sein, um die Agenda in Brüssel zu diktieren‹, sagte Frank Engels, Chefportfoliomanager des Vermögensverwalters Union Investment. ›Das ist neben der hohen Wahlbeteiligung die vermutlich beste Nachricht des Wahlabends.‹ Daneben gaben Fusionsfantasien in der Automobilbranche den Börsen Auftrieb. Dax und EuroStoxx50 legten am Montag jeweils ein halbes Prozent auf 12.069 und 3.363 Punkte zu. Der europäische Automobilindex gewann sogar bis zu 3,5 Prozent.« Der Euro hielt sich, das britische Pfund gab um 0,3 Prozent nach – angeblich wegen Furcht vor einem ungeordneten Brexit unter einem möglichen Premierminister Boris Johnson. Österreichische Staatsanleihen wurden nach dem guten Abschneiden der ÖVP bei den EU-Wahlen gern gekauft. Die Spekulanten sehen demnach im bisherigen Bundeskanzler Sebastian Kurz auch den zukünftigen. Reuters weiter: »Die Investoren richteten ihre Aufmerksamkeit nun auf die Führung der künftigen EU-Kommission, betonte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. ›Denn die Besetzung dieses Postens hat unmittelbare Auswirkung auf die Nachfolge von Mario Draghi als EZB-Präsident. Deutschland wird sicherlich versuchen, einen dieser beiden Posten für sich zu beanspruchen.‹«

EU-Personalfragen waren demgemäß am Montag das Hauptthema in den EU-Mitgliedsstaaten, auch in der Bundesrepublik. Als Chef der stärksten Fraktion im künftigen Europaparlament erhebt EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) Anspruch auf den Posten des EU-Kommissionschefs. Er lud Grüne, Sozialdemokraten und Liberale zum Gespräch. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron sondierte, bevor ein EU-Sondergipfel am heutigen Dienstag erste Beschlüsse fassen könnte. Er telefonierte bereits am Sonntag abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und verabredete sich für Montag abend mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Macron will bei der Auswahl freie Hand für die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat.

Sein Einfluss ist gestiegen, da die EVP fast so starke Verluste wie die sozialdemokratische Parteienfamilie S & D erlitt – unter anderem wegen des schwachen Abschneidens der CDU und des Debakels der SPD in Deutschland. Die Zahl der EVP-Mandate im 751 Personen umfassenden EU-Parlament sank von 216 auf 180, die der S & D von 185 auf 145. Die beiden Fraktionen des Scheinparlaments lebten seit Jahrzehnten in Symbiose und teilten die EU-Posten untereinander auf. Dazu benötigen sie im neuen Parlament aber mindestens eine weitere Gruppierung. Als Partner bieten sich die Liberalen und die Grünen an. Erstere schicken unter der Bezeichnung AL DE & R 109 Abgeordnete statt wie bisher 69 nach Brüssel und Strasbourg. Die neu hinzugekomme Bewegung »En Marche« von Macron steuerte zu dem Anstieg 21 Sitze bei. Die Grünen kletterten von 52 Sitzen auf 69.

Sie überholten damit die Fraktion »Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke« (GUE/NGL), zu der auch die fünf Abgeordneten der deutschen Linkspartei zählen. In der vergangenen Legislaturperiode entsandte Die Linke noch sieben. Die GUE/NGL schrumpfte von 52 Mandaten auf 39. Die drei rechten Gruppierungen im Parlament kommen zusammen auf 171 Sitze, 16 mehr als bisher. In Deutschland galt keine Sperrklausel, das soll bei der nächsten EU-Wahl 2024 anders werden. Bis dahin haben aus der Bundesrepublik folgende Kleinparteien Sitze im EU-Parlament: »Die Partei« zwei, die Freien Wähler zwei, die Partei »Mensch Umwelt Tierschutz« einen, die ÖDP einen, die Familienpartei Deutschlands einen, Volt Deutschland einen und die Piratenpartei Deutschland einen. Die DKP erhielt 20.419 Stimmen (2014: 25.147), das entspricht 0,1 Prozent, die MLPD 18.340 (2014: 18.198), das wertete der Bundeswahlleiter mit 0,0 Prozent.