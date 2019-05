Kai Pfaffenbach/REUTERS Die Flaute war absehbar: Andrea Nahles als Karnevalsfigur am Rosenmontag in Mainz (26.2.2019)

Bei der Wahl des EU-Parlaments am Sonntag ist passiert, was der konservative »Seeheimer Kreis« der SPD im Januar 2018 befürchtet hatte: Die ehemals große Volkspartei ist auf 15,8 Prozent abgestürzt. Nur bei der Voraussetzung hatten sich »die Seeheimer«, wie der Zusammenschluss von SPD-Bundestagsabgeordneten auch genannt wird, dramatisch geirrt: Ihre Warnung bezog sich damals auf ein mögliches »Nein« beim Mitgliederentscheid über die Neuauflage der großen Koalition mit den Unionsparteien im Bund. Wenn sich die SPD einer »Groko« verweigern sollte, so das vermeintliche Horrorszenario, »riskiert sie bei Neuwahlen einen Absturz auf 15 bis 16 Prozent«, hatte der Sprecher des Seeheimer Kreises gegenüber dem Focus erklärt. Bekanntlich kam es trotz der »Tritt ein, sag Nein«-Kampagne der Jusos nicht zu dieser Absage: 66 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten im März 2018 dafür, wieder mit CDU und CSU ins Koalitionsbett zu springen. Ebenfalls mit rund zwei Dritteln wurde kurz darauf die frühere »Groko«-Arbeitsministerin Andrea Nahles zur SPD-Chefin gewählt – die Parteilinke Simone Lange hatte sie herausgefordert und mit 27,6 Prozent einen Achtungserfolg erzielt, aber das »Weiter so« war programmiert.

Bei der EU-Wahl 2014 war die SPD noch auf 27,3 Prozent gekommen; bei der Bundestagswahl 2017 auf 20,5 Prozent. Das jüngste Wahldesaster nannte Nahles am Sonntag abend »extrem enttäuschend«. Als Konsequenz stellen Parteivize Ralf Stegner, Juso-Chef Kevin Kühnert und der Chef der Fraktionsströmung »Parlamentarische Linke«, Matthias Miersch, die »Groko« in Frage: »Wir können bei zentralen Themen keine Blockaden der CDU und CSU mehr dulden«, schrieben sie nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters vom Montag in einem Positionspapier. »Die ›Groko‹ muss liefern, wenn diese Koalition Bestand haben soll«, heißt es darin weiter. Konkret fordern die drei SPD-Politiker das von der Regierung zugesagte Klimaschutzgesetz »noch vor Ablauf des Jahres« als »belastbare« Grundlage. Darüber hinaus verlangen sie ein neues Berufsbildungsgesetz, die Grundrente, ein Einwanderungsgesetz und schärfere Rüstungsexportregeln. »Die große Koalition hat ein Enddatum: allerspätestens 2021 und notfalls eben auch früher. Wir haben mit der Union keinen Abovertrag geschlossen«, betonten Stegner, Kühnert und Miersch.

Auch die Unionsparteien sind bei der EU-Wahl abgestraft worden – nur mit 28,9 Prozent im Vergleich zu 35,3 Prozent im Jahr 2014 nicht so deutlich wie die SPD. Von den Stimmenverlusten der SPD, die im Vergleich zu 2014 11,5 Prozentpunkte einbüßte, konnte die Partei Die Linke allerdings nicht profitieren. Sie verlor selbst fast zwei Prozentpunkte und rutschte von 7,4 auf 5,5 Prozent. Am meisten profitierten wohl die Grünen vom Sinkflug der SPD, die nicht zuletzt für das Schneckentempo der »Groko« bei der Energie- und Verkehrswende mitverantwortlich gemacht wird. Vor allem vor jungen Wahlberechtigten, die die »rot-grüne« Bundesregierung unter Gerhard Schröder (SPD) von 1998 bis 2005 nicht bewusst erlebt haben, konnten sich die Grünen als Umwelt- und Klimaschutzpartei profilieren. Insgesamt erreichten sie 20,5 Prozent und konnten so ihr Ergebnis von 2014 fast verdoppeln. Die AfD legte mit 11,0 Prozent im Vergleich zu ihrem letzten EU-Wahlergebnis (7,1 Prozent) zu, blieb aber hinter ihrem Bundestagswahlergebnis von 2017 (12,6 Prozent) zurück.