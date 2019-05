Virginie Lefour/BELGA/dpa Nichts Neues unter der Sonne? Rafael Nadal beim Training auf dem Court Philippe Chatrier

Am Sonntag haben in Paris 123. French Open begonnen (für die Damen sind es erst die 118.), die Sandplatzsaison hat ihren Höhepunkt erreicht. Das Hauptstadion – der Court Philippe Chatrier – ist umfassend renoviert worden (ein geplantes Dach wird aber erst im kommenden Jahr fertig). Zudem wurde mit dem Court Simonne Mathieu (benannt nach der französischen Einzelsiegerin der Jahre 1938 und 1939) ein vollständig neues Stadion eingeweiht. Das allererste offizielle Match in dem nun drittgrößten Stadion der Anlage am Bois de Bologne bestritt gestern die Siegerin des Jahres 2016, Garbiñe Muguruza, gegen Taylor Townsend, und setzte sich mit 5:7, 6:2, 6:2 durch.

Die Platzverhältnisse sind vielleicht eine größere Unbekannte als sonst. Titelverteidiger und Dauersieger Rafael Nadal aber meinte nach seinen ersten Trainingseinheiten auf dem Chatrier, er habe keine wesentlichen Veränderungen feststellen können. Sollte es weiterhin nichts Neues unter der Sonne geben?

Immerhin hatte die Sandplatzsaison mit leichten Kräfteverschiebungen begonnen. Im April gewann Fabio Fognini das ATP Masters 1000 in Monte Carlo, Dominic Thiem das ATP 500 in Barcelona. Nadal scheiterte gegen die Turniersieger jeweils im Halbfinale. Ebenfalls im Halbfinale verlor er Anfang Mai beim Masters 1000 in Madrid gegen den immer vielseitiger werdenden Stefanos Tsitsipas, der dort dann aber gegen einen wiedererstarkten Novak Djokovic keine Chance hatte.

Erst beim Masters 1000 in Rom vor zwei Wochen sorgte Rafael Nadal für eine Normalisierung der Verhältnisse und gewann seinen ersten Titel der laufenden Saison auf beeindruckende Weise. Nicht nur gelang ihm eine Revanche gegen Tsitsipas, er gewann seinen insgesamt neunten Titel im »Foro Italico« im Finale gegen Djokivic mit 6:0, 4:6, 6:1. Es war der erste glatte 6:0-Satz in den bereits 54 Begegnungen der beiden. Djokovic hatte in jenem Match allerdings ein zermürbendes mitternächtliches Halbfinale gegen Diego Schwartzman vom Vortag in den Knochen.

Auch bei den French Open wäre alles andere als ein weiterer Showdown zwischen eins und zwei der Setzliste, sprich Djokovic und Nadal, eine Riesenüberraschung. Ob beispielsweise Tsitsipas auch in Paris die Rolle des spielverderbenden Emporkömmlings wird spielen können, hängt tatsächlich von den Platzverhältnissen ab (trocken und hart wie in Madrid oder feucht und glitschig wie in Rom).

Die Kernfragen sind: Wird Rafel Nadal das Dutzend vollmachen, seinen zwölften French-Open-Titel gewinnen? Oder gewinnt Djokovic sein viertes Major in Folge? Es wäre zwar kein lupenreiner Grad Slam, aber er hielte bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere saisonübergreifend alle vier Major-Titel.

Die leichtere Auslosung der beiden hat Nadal erwischt. Der Weg von Djokovic ins Finale könnte über den ebenfalls mitfavorisierten Vorjahresfinalisten Thiem führen. Roger Federer tritt zwar zum ersten Mal seit 2016 wieder in Roland Garros an, wird bei der Titelvergabe aber wohl keine Rolle spielen.

Deutlich weniger vorhersehbar ist einmal mehr die Damenkonkurrenz. So gut wie jede Sensation scheint möglich. Ein Blick in die Vergangenheit relativiert dies sofort aber wieder. Lediglich dreimal in seiner langen Geschichte ist das Turnier von einer Spielerin außerhalb der Top ten der Setzliste gewonnen worden. Die Britin Margaret Scriven siegte im Jahre 1933, Francesca Schiavone 2010 und zuletzt Jelena Ostapenko 2017.

Die erste Sensation der gestrigen Erstrundenmatches war das Aus der an fünf gesetzten Angelique Kerber, die 4:6, 2:6 gegen die 18jährige Russin Anastassija Potapowa verlor. Auf den zweiten Blick allerdings keine große Überraschung. Kerber war praktisch in der gesamten Sandplatzsaison verletzt, hatte vor den French Open lediglich ein einziges Match auf Asche absolviert und ist ohnehin keine übermäßig gute Sandplatzspielerin.

Die Nummer zwei der diesjährigen Setzliste, Karolina Pliskova, hatte in Rom das Überraschungsfinale gegen Johanna Konta ungefährdet mit 6:3, 6:4 gewonnen, war im Verlauf des Turniers allerdings auf keine einzige Spielerin aus den Top 30 getroffen. Die WTA-Partien in Rom waren von Chaos, Aufgaben und Verletzungen der gesetzten Spielerinnen geprägt.

Beste Akteurin der kurzen, erratischen Sandplatzsaison ist bisher eindeutig Kiki Bertens – Halbfinale Stuttgart, Turniersieg Madrid, Halbfinale Rom. Die 27jährige Niederländerin war bei den French Open 2016 schon Halbfinalistin. Bei einem Major ist sie in ihrer Karriere allerdings nur dreimal über die dritte Runde hinausgekommen. Sie wird in Paris hinter Naomi Osaka, Karolina Pliskova und Titelverteidigerin Simona Halep an vier gesetzt sein und trifft in ihrer ersten Runde auf die Französin Pauline Parmentier.

Beim Vorbereitungsturnier in Strasbourg schließlich gewann die 19jährige Ukrainerin Dajana Jastremska ein mehr als dreistündiges Finale gegen Caroline Garcia mit 6:4, 5:7, 7:6. Sie ist nach Bertens, Petra Kvitova und Pliskova nun die vierte Spielerin auf der WTA-Tour mit zwei Titeln in der laufenden Saison. In Roland Garros trifft Jastremska in der ersten Runde auf Sandplatzveteranin Carla Suárez-Navarro.