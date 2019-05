SquareOne »Die Music Hall war Laurels Kinderstube«: Laurel (Steve Coogan) und Hardy (John C. Reilly)

Wenn die Briten zeigen wollen, dass etwas zu Ende geht, dass die Stunde geschlagen hat, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen, kommen sie garantiert mit einem Bild von einem leeren Ausflugslokal in einem halbverlassenen Seebad, wo den Einsamen und Eigenbrötlerischen zu stiller Stunde von einer ebenso von Melancholie geschlagenen Servicekraft (vorzugsweise weiblich) ein lauer Tee gebracht wird, der den Geschmack des Rentenalters noch verbittert, während am Himmel die Möwen höhnisch kreischen. Das ist auch in dem natürlich von der guten alten (mittlerweile allerdings wie so viele andere öffentlich rechtliche Anstalten recht rüstig kriegslüsternen) Tante BBC mitproduzierten Biopic »Stan & Ollie« des schottischen Regisseurs Jon S. Baird nicht anders. Da geht es um die letzte Bühnentournee des hierzulande schon sehr lange Zeit als »Dick und Doof« verballhornten Komikerduos Stan Laurel und Oliver Hardy durch Großbritannien und Irland Mitte der 1950er.

Laurel (Steve Coogan) und Hardy (John C. Reilly) sitzen in einem dieser Lokale, und die freundliche Kellnerin bringt ihnen den Tee wie eine Henkersmahlzeit, nicht ohne die Bemerkung eines Fans: »Schön, wie Sie sich gehalten haben, und immer noch erfolgreich mit dem gleichen alten Material.« Laurel und Hardy ziehen, wie sie’s immer gemacht haben, einen resignierten Flunsch und bedanken sich. Dankeschön, vielen Dank.

Eigentlich sind sie nach Europa gekommen, um die Finanzierung eines Films über Robin Hood zu klären. Die Tournee in Reminiszenz an alte Music-Hall-Tage (Laurel stammte aus einer englischen Theaterfamilie; die Music Hall war seine Kinderstube) sollte nur ein willkommener Vorwand für ein Comeback auch auf der Leinwand sein. Das Robin-Hood-Projekt zerschlägt sich schnell. Der letzte Film von Laurel und Hardy (in Gemeinsamkeit ihr 106.) wird der bizarre »Atoll K« bleiben; eine französisch-italienische Produktion, die nach langer konfuser Produktionsgeschichte 1951 in die europäischen Kinos kam. Es ging darin u. a. um eine Uranmine auf einer Insel im Südpazifik, die von Stan und Ollie geerbt wird. Man kann sagen, Laurel und Hardy haben mit unabhängiger europäischer Filmproduktion nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht.

Ihr erster gemeinsamer Film erschien 1926. Ihre Filmauftritte lassen sich aber bis 1917 zurückverfolgen. Die Idee, aus den beiden ein Paar zu machen – das dann tatsächlich ultimative männliche Paar der Filmgeschichte, mit Stan in der Rolle des destruktiven Kindes und Ollie als überforderte, gequälte, kurzum lachhaft scheitern müssende quasiväterliche Autorität – stammte von den Regisseuren und Produzenten Hal Roach und Leo McCarey. Brillante unabhängige Kräfte der »klassischen« Hollywood-Periode, die zwar eine ganze Reihe anarchisch subversiver Filme machten – wenn je ein Film den Titel des Antikriegsfilms verdient hätte, dann wohl »Duck Soup« (»Die Marx Brothers im Krieg«, McCarey, 1933) –, leider aber ultrareaktionäre politische Ansichten pflegten (die McCarey-Biographie des Filmhistorikers Wes Gehring hat den passenden Titel »From Marx to McCarthy«).

Blairs Biopic setzt im Jahr 1937 ein. Laurel und Hardy waren da auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, wenn auch von Ehescheidungsgeschichten gebeutelt. Laurel lag mit den Hal Roach Studios im Streit. Sein Vertrag lief aus, und anders als sein Partner war er an den ökonomischen und technischen Aspekten der Filmproduktion (vor allem am Schnitt) sehr stark interessiert. Er wollte sich dringend verändern.

1940 trennte sich das Duo endgültig von den Hal Roach Studios, produzierte eine sehr erfolgreiche Bühnenshow und machte fortan noch ein paar Filme für die Fox und MGM, die allesamt lausig waren. Ruhm und Geld blieben Laurel und Hardy erhalten. Irgendwie relevante Filme machte sie ohne Hal Roach allerdings nicht mehr.

In der Eröffnungsszene des Biopics nun trifft Laurel auf einen brüsken Hal Roach (Danny Huston) und macht böse Scherze über dessen vorgebliche Freundschaft mit Benito Mussolini. Das Tischtuch ist zerschnitten. Dann springt der Film ins Jahr 1953 zum Abgesang abgehalfterter Komiker, alter Bühnenpferde, die auf den Gnadenschuss warten wie auf die letzte Tasse Tee.

Historisch korrekt daran ist wenig. Beispielsweise mussten die beiden nicht vor Absteigen im Regen stehen, sondern wurden etwa in der irischen Hafenstadt Cobh im Herbst 1953 von jubelnder Menge und mit läutenden Kirchenglocken empfangen. So jedenfalls erinnerte sich der historische Stan Laurel. Die Tournee war auch keine Sackgasse. Der Robin-Hood-Film kam nicht zustande, aber in den USA warteten lukrative Fernsehprojekte auf Realisierung.

Vielleicht geht es letztlich gar nicht so sehr um den Abschied zweier alter Komiker, sondern um den Abschied vom unabhängigen Filmemachen und vom Geld. Im Zentrum des Films steht eine Parallelmontage zwischen einer Szene, in der Laurel im Büro einer britischen Produktionsfirma abgekanzelt wird und auf seinem Rückweg ins Hotel ein Filmplakat der Epigonen Abbott und Costello betrachtet, während Hardy beim Juwelier ein teures Schmuckstück für seine Ehefrau erstehen will, aber nur 60 Pfund in bar in der Börse hat (keine unerhebliche Summe, heutzutage wäre es ungefähr das 20fache), die er in Hoffnung auf Vermehrung gleich beim Pferdewetten verzockt (der historische Hardy, ein Gentleman aus Georgia, war als Pferdenarr und Zocker berüchtigt). Dieser Blick in die Geldbörse ist wohl an sich schon eine gespenstische Historisierung.