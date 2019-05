wikimedia commons »Explosion der politischen Leidenschaften und Phantasie«: Demonstration von »Potere Operaio« (deutsch: Arbeitermacht), 1969 in Mailand

Es gibt Bücher, die man unmittelbar nach dem letzten Satz allen gemochten Mitmenschen in die Hand drücken möchte, weil man das beglückende, aufrüttelnde oder auch verstörende Erlebnis der Lektüre mit ihnen teilen möchte. Weil man wissen will, ob bei ihnen dieses Buch einen ähnlichen Eindruck machen wird, ob es eine Spur hinterlassen wird, so dass man nach der Lektüre nicht mehr der gleiche ist wie zuvor, dass man reicher geworden ist an Erfahrungen, die die Literatur mitteilen konnte. Bisher unbekannte Lebenswelten, unentdeckte Gefühle, ungewohnte politische Einsichten können sich auftun, und das alles auf den bedruckten Seiten zwischen zwei Buchdeckeln, nichts weiter als aneinandergereihte Buchstaben und doch so viel mehr. So ging es mir, als ich Nanni Balestrinis »Wir wollen alles« in die Hände bekam, ein Leseereignis außergewöhnlicher Intensität. Das Italien Ende der sechziger Jahre, das ich freilich nicht kannte und als zwanzig Jahre später Geborener auch nicht kennen konnte, stand mir vor Augen, die Arbeitsmigration aus dem agrarischen Süden in den industriellen Norden, das Elend der Feld- wie der Fabrikarbeit, die Streiks, Besetzungen und Arbeitskämpfe sowie die FIAT als Kristallisationspunkt dieser Auseinandersetzungen um die Autonomie der Arbeiter. »Wir wollen alles« erschien 1971, im gleichen Jahr wie Elio Petris Film »Der Weg der Arbeiterklasse ins Paradies«, den ich fast zeitgleich sah, beide Werke eröffnen einen Blick auf den heißen Herbst 1969 in Italien, der den Auftakt eines politischen Aufbruchs in den siebziger Jahren bildete.

Diesen Aufbruch schilderte Balestrini in »Die Unsichtbaren«. Atemlos, unterstützt durch die fehlende Interpunktion, folgt man als Leser der Generation von 1977, der Explosion der politischen Leidenschaften und Phantasie, der wilden Aneignung der Welt. Doch es folgt die Repression der herrschenden Klasse und des Staates. Es gibt wohl kaum eine so niederschmetternde Szene in der Literatur wie den letzten Absatz in »Die Unsichtbaren«: ein Hochsicherheitsknast irgendwo im Nichts, in der Ferne rauscht die Autobahn, wo die Lichter schon nicht mehr zu sehen sind, die noch an jene erinnern, die dort eingesperrt sind, weil sie es wagten, aus dieser Gesellschaft auszubrechen. Zusammen mit »Der Verleger«, einem Buch über den legendären kommunistischen Verleger Giangiacomo Feltrinelli, der Ende der sechziger Jahre in den Untergrund ging und bei einem versuchten Sprengstoffanschlag auf einen Strommast zu Tode kam, bilden »Wir wollen alles« und »Die Unsichtbaren« die Romantrilogie »Die große Revolte«, das Hauptwerk des italienischen Autors.

Balestrini gehörte zur literarischen und politischen Avantgarde. Er war Gründungsmitglied von »Potere operaio« und in der »Autonomia« aktiv. Eindrücklichere Schilderungen der Revolte als die von Balestrini gibt es kaum. Am 20. Mai ist er im Alter von 83 Jahren in Rom gestorben. Von der Lektüre mitgerissen, habe ich meine Bücher von Balestrini an Freunde weitergegeben, die sie – ebenso begeistert wie ich – wiederum an Freunde gaben, so dass ich nicht sagen kann, wo sie geblieben sind. Aber das ist nicht schlimm. Für die Bücher gilt wie für die Welt im allgemeinen, dass man sie benutzen soll, nicht besitzen. So hätte es sicher auch Balestrini gesehen.