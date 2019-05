Neuauszählung in Malawi angeordnet

Blantyre. Ein Gericht in Malawi hat die Wahlbehörde des Landes angewiesen, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom 21. Mai vorerst nicht zu veröffentlichen. Zunächst müsse es eine »transparente Neuauszählung der Wahlzettel im Beisein von Vertretern jener politischen Parteien« geben, die die Wahl angezweifelt hatten, hieß es in der Anordnung des Gerichts vom Samstag. Die Wahlkommission hatte mit der Veröffentlichung von Teilergebnissen aufgehört, nachdem 147 Beschwerden eingegangen waren. Nun sollen in zwei Dritteln der Wahlbezirke die Stimmen erneut ausgezählt werden. (AFP/jW)