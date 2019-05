Leadsom will Mays Nachfolgerin werden

London. Die vor wenigen Tagen als Beauftragte für Parlamentsangelegenheiten zurückgetretene Andrea Leadsom will in das Rennen um die Führung der britischen Konservativen Partei einsteigen und Theresa May als Premierministerin beerben. Das berichteten britische Medien am Wochenende.

May will den Parteivorsitz am 7. Juni abgeben. Neben Leadsom bewerben sich sechs weitere Kandidaten um die Nachfolge, unter ihnen der frühere Außenminister Boris Johnson und sein Amtsnachfolger Jeremy Hunt. (Reuters/jW)