Kein Frieden für Bouar

Baz Ratner/REUTERS »3R«-Kämpfer am 27. April 2017 in der zentralafrikanischen Stadt Koui

Der Nordwesten der Zentralafrikanischen Republik wird von einer muslimischen Rebellengruppe kontrolliert, die sich »3R« nennt. Das Kürzel steht für »Rückkehr – Reklamation – Rehabilitation«. Ihr selbsternannter General Sidiki Abass verfolgt offiziell das Ziel, das Hirtenvolk der Fulbe und dessen Viehzucht zu schützen. Doch immer wieder werden seiner Gruppierung Massaker in der Region vorgeworfen. So stürmten die Aufständischen am 21. Mai drei Dörfer in der Präfektur Ouham-Pendé. Es gab mindestens 34 Tote und viele Verletzte, die Bevölkerung floh verängstigt in den Busch und die nächstgrößte Stadt Bouar. Die Vereinten Nationen forderten Sidiki auf, die Verantwortlichen der Greueltaten auszuliefern. Er selbst behauptet, von der »3R« abgespaltene Gruppen hätten auf eigene Faust gehandelt.

Der katholische Bischof von Bouar, Miroslaw Gucwa, kennt Sidiki persönlich. Er hatte ihn kurz zuvor im Rahmen einer »Plattform für religiöse Bekenntnisse« getroffen, die zur generellen Entspannung der Situation dienen sollte. Der General habe sich bei der Bevölkerung entschuldigt und sich für ein friedliches Miteinander ausgesprochen. Deshalb zeigte sich Gucwa von den letzten Attacken schockiert: »Die Ereignisse in Bohong und der Region von Paoua haben alle überrascht. Niemand hatte einen solchen Rückschlag erwartet. Wir sind zwei Schritte zurückgegangen, was die Stabilisierung des Landes angeht. Die Dämonen des Jahres 2013 drohen wiederaufzutauchen.« Anlass für das Blutbad sei die Ermordung eines Fulbe-Hirten gewesen, doch das rechtfertige keineswegs einen barbarischen Rachezug, so der Bischof gegenüber junge Welt. Zumal einige der Mörder bereits gefasst worden seien.

2013 war der dritte Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik ausgebrochen, nachdem die muslimische Séléka-Koalition Präsident François Bozizé gestürzt hatte. Auf das blutige Wüten der neuen Machthaber folgte eine ebenso brutale Gegenbewegung der christlichen »Anti-Balaka«. Die Religion wurde jedoch nur als Deckmantel für andere Interessen benutzt. Innerhalb von wenigen Jahren landete die Zentralafrikanische Republik auf dem letzten Platz des Index der menschlichen Entwicklung, welcher anhand von Lebenserwartung, Bildung und Pro-Kopf-Einkommen den Wohlstand eines Landes misst.

Am 6. Februar 2019 unterzeichneten Sidiki und andere Rebellenführer mit Präsident Faustin Archange Touadéra ein Friedensabkommen, das die Gewalt beenden sollte. Ende März wurde Sidiki dann zum militärischen Sonderberater des Präsidenten gewählt, womit er für die Stabilisierung und Vereinigung bewaffneter Kräfte im Nordwesten verantwortlich ist. Doch seine »3R« scheinen zwischen der Verteidigung der Interessen ihres Volkes und erbarmungsloser Vergeltung zu schwanken. Bischof Gucwa erklärte dazu: »Sidiki ist schwierig. Einerseits wünscht er sich Frieden und die Lösung von Konflikten zwischen Hirten und Bauern, andererseits sind seine Einheiten zu allem fähig. Jeder weiß, dass auch er das Vieh der Züchter beschlagnahmt.«

Seit 2014 ist eine Friedensmission der Vereinten Nationen, Minusca, mit rund 13.000 Uniformierten in der Zentralafrikanischen Republik stationiert. Neben dem Schutz von Zivilisten ist sie auch für die Verteidigung der Menschenrechte und die Unterstützung der nationalen Justiz zuständig.

In einem Ort nahe der kamerunischen Grenze, Zokoumbo, fährt ein Panzer der Minusca an uns vorbei, als wir Anfang Mai auf dem Weg nach Kamerun sind. Ein Mitfahrer erzählt: »Vor weniger als zwei Monaten waren die FDPC-Rebellen noch hier.« Die »Demokratische Front des zentralafrikanischen Volkes« gehörte 2013 zur Séléka und setzt ihren Kampf gegen die Regierung bis heute fort. »Die Minusca hat sie verjagt, aber sie sind noch links und rechts in den Büschen«, fährt mein Bekannter fort. Am 16. Mai erhalte ich die Nachricht eines Bekannten, der mit dem Bus diese Route fährt. Die Minusca habe soeben aus Notwehr einen Rebellen getötet, der als ziviler Passagier getarnt mit im Bus gewesen sei. »Er war sehr unauffällig und still. In Zokoumbo hat die Minusca Fotos der Rebellen, sie konnten ihn bei der Passkontrolle identifizieren. Er wurde aufgefordert, sich mit ausgestreckten Armen in den Graben zu stellen. Als er plötzlich seine Arme fallen ließ, erschossen sie ihn. Dann durchsuchten sie seine Tasche und fanden eine Waffe vom Kaliber neun Millimeter sowie Dokumente und Fotos von Personen.« Den verängstigten Fahrgästen wurde als Beweis ein Foto gezeigt, das den Mann in Uniform und bewaffnet zeigt. »Die Minusca hat das Richtige getan. Er hätte uns etwas tun können, wer weiß, was er noch vorhatte«, so mein Bekannter. Nach anderen Informationen sollen allerdings Soldaten des nationalen Militärs die tödlichen Schüsse abgegeben haben.

Die Zentralafrikanische Republik bleibt eines der gefährlichsten Länder der Welt. Sie ist reich an Bodenschätzen, doch bitterarm und zerrissen zwischen untereinander verfeindeten Aufständischen, die weiterhin den Frieden bedrohen.