USA schicken mehr Soldaten an den Golf

Washington. Die USA entsenden rund 1.500 zusätzliche Soldaten in die Golfregion. Sie sollten dort vorwiegend »schützende« Aufgaben übernehmen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag. Der Iran kritisierte die Truppenaufstockung am Samstag als Gefahr für den Frieden.

Derzeit sind im Nahen und Mittleren Osten zwischen 60.000 und 80.000 US-Soldaten stationiert. Die jetzt von Trump genannte Zahl ist deutlich niedriger als die zuletzt in US-Medienberichten erwähnten 10.000 Soldaten. (AFP/jW)