Trump kritisiert Japans Handelspolitik

Tokio. US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Staatsbesuch in Japan fairere Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern gefordert. Japan habe jahrelang einen »substanziellen Vorteil« genossen, sagte Trump am Samstag in Tokio. Später lobte Trump zwar »tolle Fortschritte« in den Gesprächen, mit einem Durchbruch rechnet er aber erst nach der Oberhauswahl in Japan im Juli.

Trump war am Samstag zu einem viertägigen Besuch in Japan eingetroffen. Am Sonntag spielte er erst einmal eine Runde Golf mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Später besuchten Trump und Abe ein Sumoturnier. (AFP/jW)