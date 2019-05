Welträtsel gelöst

Leonhard Foeger/REUTERS Von der Macht entfernt: Heinz-Christian Strache

Zwei Tage nach dem Rücktritt des Vizekanzlers und seines Schülers Gudenus trafen sich der Dozent und Herr Groll vor dem Palais Modena, dem Sitz des Innenministeriums, in dem bis vor wenigen Tagen der berüchtigte FPÖ-Innenminister Kickl residiert hatte. Der Dozent wollte seinen Freund noch in den Stunden nach dem Rücktritt H. C. Straches zu einem Gespräch treffen, das aber war nicht möglich, weil Herr Groll die Mitglieder des »Ständigen Ausschusses zur Lösung sämtlicher Welträtsel, welcher beim Binder-Heurigen in Permanenz tagt« zu einem festlichen Umtrunk eingeladen hatte, um die Abwehr des faschistischen Vorstoßes ins Herz des Regierungsviertels zu feiern. Das festliche Symposion dauerte zwei Tage. Vollkommen betrunken, aber erhobenen Hauptes wankten die Mitglieder des Ausschusses nach Hause, in die den Heurigen umgebenden Gemeindebauten und Kleingärtnerdatschen.

Der Ausschuss, dem anzugehören Ehre und zivilisatorische Verpflichtung ist, tagt formlos und kennt nur zwei Gremien: die »Hohe Versammlung« und die Antragsprüfungskommission, der es obliegt festzustellen, ob es sich bei einer eingebrachten Frage um ein Welträtsel oder um eine mit normalen wissenschaftlichen, künstlerischen oder politischen Mitteln bewältigbare Frage handelt. Von den in der Antragsprüfungskommission eingehenden Problemen schaffen es im Jahresschnitt höchstens drei, als Welträtsel anerkannt zu werden. Ihretwegen nimmt der Ausschuss, dessen Zusammensetzung und Rekrutierung einfachen Regeln folgen, seine Arbeit auf. Es ist zwecklos, sich um eine Mitgliedschaft im Ausschuss zu bewerben, man wird zu einem solchen ernannt, kann die Ernennung aber nicht ablehnen. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, ein vorzeitiger Austritt ist nicht möglich. Es gibt die Institution der Kandidatenschaft, diese aber verläuft ohne Wissen des potentiellen zukünftigen Mitglieds. Kommt es zu einer Ernennung, wird dies dem Kandidaten oder der Kandidatin bei einem rituellen Schmalzbrot und einer Flasche Riesling mitgeteilt. Wird der Ausschuss angesichts eines approbierten Welträtsels tätig, beauftragt er einen Ermittler mit der Erhebung der Fakten, die dann dem Ausschuss vorzulegen sind – worauf im günstigsten Fall eine Lösung des Welträtsels erfolgt, im schlechtesten Fall eine Vertagung beschlossen wird.

Herr Groll hatte bei Beginn der Regierung Kurz/FPÖ vor siebzehn Monaten eine Frage eingebracht, die der Antragsprüfungskommission zugewiesen wurde. Die Frage lautete: »Am Innsbrucker Parteitag der FPÖ wurde Jörg Haider in einem Putsch von rechtsradikalen Rabauken zum Führer der von alten Nazis geprägten und fünf Prozent starken Honoratiorenpartei erkoren. Er entwickelte die FPÖ zur führenden Rechtspartei Europas, die den alten Rechtsanwalts-, Ärzte- und Großbauernnazis sowie jungen Burschenschaftern den protestierenden Abhub von verletzten und verblendeten Arbeitern und immer schon faschistischen Kleinbürgern hinzufügte. Haider schaffte in seiner Partei die klassenübergreifende Volksgemeinschaft und kam damit auf knapp 30 Prozent der Wählerstimmen. Um weiterwachsen zu können, musste er sich vom drei bis fünf Prozent umfassenden Nazikern trennen. Dies spaltete die Partei, die Wahlen von 2004 sahen die FPÖ bei elf und die ÖVP bei 42 Prozent. H. C. Strache baute in der Folge den harten Kern von Neo- und Altnazis wieder auf und profitierte von Haiders Unfalltod. Danach setzte ein Erfolgslauf der FPÖ ein, und als Sebastian Kurz mit Xenophobie und Sozialdarwismismus ein Konkurrenzprodukt anbot, reichte es zwar nicht zum Kanzler, wohl aber zu einer starken Koalitionspartei, die alle Sicherheitsressorts inklusive aller Geheimdienste erfolgreich für sich einforderte. Seither bugsieren rechtsradikale Umtriebe von FPÖ-Funktionären und Ministern die Republik vor sich her. Angesichts hoher Zustimmungsraten in der Bevölkerung, großer medialer Unterstützung und einer paralysierten Opposition scheint eine Entfernung der Nazipartei von der Macht mit ›normalen demokratischen Mitteln‹ unmöglich. Wie könnte man die Partei dennoch von der Macht entfernen? Handelt es sich um ein Welträtsel?« Nach kurzen Beratungen bejahte der Ausschuss die Frage, Herr Groll wurde mit Ermittlungen beauftragt.

Nun konnte Herr Groll vor seinem Freund die Lösung des Welträtsels verkünden. Vor dem Eingang zum Innenministerium holte er zwei tschechische Kristallgläser und eine Flasche Champagner aus dem Rollstuhlnetz.