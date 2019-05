Aufklärung just in time

Bartek Sabela/AP/dpa Wut: Am 21. Februar holten Kirchengegner die Statue des Priesters Henryk Jankowski in Gdansk vom Sockel

So einen Erfolg hat in Polen schon lange kein Film mehr gehabt. Das Dokumentarvideo »Tylko nie mow nikomu« (Aber sag es niemandem) von Tomasz Sekielski ist in den zwölf Tagen, die es auf Youtube zu sehen ist, mehr als 21 Millionen Mal angeklickt worden. Auch wenn nicht jeder die ganzen zwei Stunden durchgehalten haben wird und mancher andere Betrachter ihn in Raten gesehen haben und deshalb mehrfach gezählt worden sein mag, ist das eine Resonanz, die weit über die des kirchenkritischen Spielfilms »Kler« (Klerus) vom vergangenen Jahr hinausgeht. Und den hatten schon über fünf Millionen zahlende Zuschauer in den Kinos gesehen.

Denn »Tylko nie mow nikomu« hat dem Spielfilm eines voraus. Er zeigt nicht wie »Kler« ein literarisches Bild der Geistlichkeit, wie es sich der kirchenkritische »kleine Moritz« immer schon vorgestellt haben mag, sondern er greift tatsächliche Fälle des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche auf. Wirkliche Opfer berichten nach Jahrzehnten, was ihnen Priester angetan haben, und man sieht ihnen an, wie schwer es ihnen fällt, auf diese traumatischen Erlebnisse zurückzukommen.

Der Film von Sekielski zeigt vor allem in aller Härte die Reaktion der Amtskirche, wenn sie mit den Zeugnissen der Opfer konfrontiert wird: Leugnung, Totschweigen und Zynismus nach dem Motto »Wenn er Sie vom zwölften bis zum 18. Lebensjahr missbraucht haben soll – warum haben Sie dann als Erwachsener nicht die Kraft gehabt, sich dem zu entziehen?«. Oder, wie ein alter Geistlicher im Rollstuhl geifert: »Wenn er auch Ergüsse hatte, wird er wohl auch seinen Spaß dabei gehabt haben«.

Es schüttelt einen, wenn man hört, wie nah frommes Salbadern und Vulgarität nebeneinander liegen. Der Film nennt Namen der Bischöfe, die Täter gedeckt und sie von Gemeinde zu Gemeinde weitergeschickt haben, sobald an einem Ort ein Skandal drohte. Er dokumentiert, wie rechtskräftige gerichtliche Umgangsverbote mit Jugendlichen im kirchlichen Betrieb ignoriert wurden, und er nennt Namen – darunter den des 2018 verstorbenen Beichtvaters von Polens früherem Staatspräsidenten Lech Walesa. Und man sieht den in der Kirchenbank knienden »Arbeiterführer«, wie er bei der heuchlerischen Totenmesse die dargereichte Hostie schluckt. Der für seinen Klerikalismus und seine Nibelungentreue gegenüber der polnischen Kirche bekannte Journalist Tomasz Terlikowski hatte schon recht, als er bei der Veröffentlichung des Films twitterte, dies sei kein Knallfrosch – wie die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Affäre um die Warschauer Grundstücksgeschäfte ihres Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski bezeichnet hatte –, sondern eine Granate.

Die erste Reaktion war, dass auch führende Kirchenvertreter nicht wagten, den Film zu verurteilen. Erzbischof Stanislaw Gadecki, Vorsitzender der polnischen Bischofskonferenz, bedankte sich sogar für die Enthüllungsarbeit Sekielskis und entschuldigte sich bei allen Betroffenen. Der in dem Film mit seiner Grabrede auf einen Missbrauchstäter unrühmlich vorgeführte Gdansker Erzbischof Leszek Glodz ließ dagegen mitteilen, er habe zuviel zu tun, um sich »jeden Dreck« anzuschauen.

Die PiS verfiel in hektische Aktivität. Vor allem soll der Missbrauch in Pfarrhäusern relativiert werden, indem er in einen Kontext allgemeiner Sexualstraftaten gegen Jugendliche gestellt wird: Pädophilie komme nicht nur in der Kirche vor. Entsprechend soll jetzt die Höchststrafe auf 30 Jahre erhöht und die Verjährung aufgehoben werden. Auch soll eine Kommission alle bekanntgewordenen Missbrauchsfälle aufarbeiten, nicht nur die in der Kirche. »Kein Oscar soll die Täter schützen«, forderte Kaczynski in Anspielung auf den Filmemacher Roman Polanski und seinen Sex mit einer Minderjährigen vor 50 Jahren. Das ist freilich ein zweischneidiges Instrument: Kurzfristig soll es vor den anstehenden EU-Wahlen den Druck von der Regierungspartei nehmen. Deren Chef hatte erklärt, wer die Hand gegen die Kirche erhebe, erhebe die Hand gegen Polen. Andererseits wird dadurch natürlich ein Thema zum potentiellen Dauerbrenner, das die PiS am liebsten in den Archiven verstauben lassen würde.

Die Opposition will diese Kommission fokussiert auf die Vorfälle in der Kirche. Sie fordert verschiedene Teillösungen und langfristig eine »freundschaftliche Trennung von Kirche und Staat«. Vor allem aber weist sie einen Verdacht der Regierenden zurück, der schlecht zu beweisen, aber genausowenig von der Hand zu weisen ist: dass die Veröffentlichung beider Filme Teil einer politischen Kampagne sei. »Kler« kam wenige Wochen vor der Kommunalwahl in die Kinos. »Tylko nie mow nikomu« wurde zwei Wochen vor der EU-Wahl veröffentlicht. Mutmaßliches Ziel einer solchen Kampagne wäre, die Allianz von Geistlichkeit und PiS zwar nicht zu sprengen, aber zu neutralisieren.

Denn dass Priester von der Kanzel aus Wahlhilfe für die Regierungspartei leisten, ist nicht zu verhindern. Da liegt der Versuch nahe, solche Äußerungen durch einen moralischen Generalverdacht auf anderem Gebiet zu diskreditieren. Ein politisch langweiliges Spiel, weil es immer auch den »anständigen«, nicht missbrauchenden Priester und den »aufrichtigen« Papst Franziskus geben wird. Ein ganz sicheres Mittel, seine Kinder vor Missbrauch in der Kirche zu schützen, verrät dagegen in der aufgeregten polnischen Diskussion niemand: sie einfach nicht mehr hinzuschicken.