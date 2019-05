Tödliche Propaganda

Ivan Alvarado/Reuters Westliche Medien waren schnell dabei, als es hieß, den selbsternannten »Übergangspräsidenten« Juan Guaidó als Staatschef Venezuelas anzuerkennen (Guatire, 18.5.2019)

Kriegspropaganda hat es wohl schon immer gegeben. Schweigen die Waffen, lassen sich die Lügen, mit denen das Morden vorbereitet wurde, zumeist nicht mehr aufrechterhalten. So gab und gibt es diejenigen, die das mediale Säbelrasseln untersuchen und Propagandalügen an den Pranger stellen. Erwähnt sei die Historikerin Anne Morelli mit ihrem vor fünfzehn Jahren erschienenen Klassiker »Die Prinzipien der Kriegspropaganda«. Darin entlarvt sie die Methoden der die Kriegseinsätze »begleitenden« Medien – ein noch immer sehr nützliches Werk.

Der Politikwissenschaftler Ulrich Teusch braut in seinem vorliegenden Buch »Der Krieg vor dem Krieg« zum Teil auf Morellis Werk auf und kritisiert unter anderem die Berichterstattung zu den derzeit tobenden Wirtschaftskriegen, also dem Kampf um Märkte und Einflusszonen. Er urteilt scharf über die »kriegsvorbereitende Propaganda« scheinbar »unabhängig« agierender westlicher Medien. Diese würden wichtige Nachrichten absichtsvoll unterdrücken, Informationen einseitig gewichten, mit zweierlei Maß messen, interessengeleitete Narrative konstruieren oder sich für handfeste Propaganda hergeben.

Die meisten der von Teusch zusammengetragenen Fakten über die einseitige Berichterstattung deutscher Nachrichtenredaktionen beispielsweise über den Krieg in Syrien oder die Kämpfe in der Ostukraine sind stichhaltig. Mitunter amüsant zu lesen sind eingestreute Anekdoten über die Art und Weise, wie (Falsch-)Nachrichten zustande kommen. So schrieben und schreiben Berichterstatter in Krisen- und Kriegsgebieten unter verschiedenen Namen für verschiedene Auftraggeber und simulieren so eine Vielfalt, die real nicht existiert. Andere Medien verbreiteten unter dem Namen eines erfundenen Journalisten ungeprüft Meldungen von Geheimdiensten.

Die Einsicht, dass die großen Medienunternehmen entweder unter staatlicher Kontrolle oder der von Kapitalgruppen stehen und ihre Berichterstattung demzufolge gar nicht die etwas naiv eingeforderte »Neutralität« bieten kann, sucht man bei Teusch allerdings vergeblich. Sein Lob unabhängiger« Medienplattformen ist grundsätzlich nicht verkehrt. Mit dem Etikett des »Alternativmediums« schmücken sich allerdings auch jene, die ihren Lesern ausschließlich dicke Lügen und hanebüchene Theorien auftischen. Eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik fehlt bei Teusch.