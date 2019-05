Schülergemüse

An einer staatlichen Schule könnte Lehrer Klaus nicht mehr arbeiten. Über 40 Jahre SFE haben ihn unbrauchbar gemacht für den Drill, der seiner Meinung nach immer noch an den meisten Schulen Deutschlands herrscht. SFE steht für Schule für Erwachsenenbildung, es handelt sich um eine Einrichtung des zweiten Bildungswegs zur Vorbereitung auf das Abitur, die 1973 in Westberlin gegründet wurde. Das besondere an dieser Schule ist deren Organisation. Schüler und Lehrer sind für alles gemeinsam verantwortlich, vom Kloputzen über die Gestaltung der Unterrichtsstunden bis zur Verwaltung des gesamten Betriebes. Es gibt keinen Direktor und keine Noten. Die Schüler zahlen ein Schulgeld, womit auch die Lehrer bezahlt werden. Deren Verdienst ist echt mau im Vergleich zu ihren Kollegen in den staatlichen Schulen. Unterrichten auf Augenhöhe muss also ihre Leidenschaft sein. Aber die Motivation der Lehrer für diese Schule spielt in dem Dokumentarfilm »Berlin Rebel High School« (Deutschland 2016) von Regisseur Alexander Kleider keine große Rolle. Der Fokus ist auf die Schüler gerichtet. Die meisten von ihnen haben eigentlich die Nase gestrichen voll von Bildungseinrichtungen, wenn sie die SFE betreten.

Alex zum Beispiel hat mindestens zehnmal die Schule abgebrochen, er wurde beizeiten als schwererziehbar eingestuft. Ähnliche Schicksale haben auch die anderen Protagonisten vorzuweisen. Lena galt mit ihrem Punkeroutfit in einem kleinen Ort in Brandenburg als Terroristin. In der SFE darf sie ihren Hund mit zum Unterricht bringen. Hier gibt es nun endlich verständnisvolle Lehrer, die eher beraten als belehren, außerdem Unterrichtsstunden im Garten sowie gemeinsames Brötchenschmieren in der gemeinsam geputzten Mensa. Idyllische Zustände? Kleider, der selbst an dieser Schule sein Abitur nachgeholt hat, zeigt auch die Probleme: Unterrichtsstunden, die nicht laufen, weil die meisten Schüler noch im Bett liegen, Lehrer, die genervt sind von der Faulheit ihrer Schüler. Denn nicht jeder kann mit der hier gebotenen Freiheit umgehen. Und am Ende steht eine hammerharte Prüfung, bei der man dann doch Noten erhält. Oder durchfällt. »Berlin Rebel High School« ist definitiv und zu Recht eine Liebeserklärung an diese Schule. Jeder Lehrer, ob angehend oder schon seit vierzig Jahren im Dienst, sollte ihn sich unbedingt ansehen.

Einmal kochen die Schüler gemeinsam im Film. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Kurzgebratenes Gemüse: Einen EL Sesamkörner auf einem Blech ausbreiten, unter dem heißen Grill goldbraun rösten. Beiseite stellen. Zwei rote Paprikaschoten halbieren, entkernen, in dünne Streifen schneiden. 150 g Champignons halbieren. Zwei Frühlingszwiebeln in feine Ringe scheiden. 250 g Brokkoli in kleine Röschen zerteilen. Eine Knoblauchzehe zerdrücken. Ein kleines Stück Ingwer schälen, fein reiben. Einen EL Olivenöl und einen TL Sesamöl in einer großen Pfanne erhitzen. Knoblauch, Ingwer, Frühlingszwiebeln darin bei mittlerer Hitze unter Rühren eine Minute braten. Brokkoli, Paprikaschoten, Cham­pignons, 50 g schwarze Oliven hineingeben, zwei Minuten unter Rühren weiterbraten. Einen EL Sojasauce, einen EL Honig und einen EL süße Chilisauce glattrühren, über das Gemüse gießen, mischen.