Kämpferisch und feministisch

Leah Striker/Grown Up Films - Kinderfilm GmbH Szene aus dem Film »Endzeit«

Feministische Kultur sei »per Definition kämpferisch, denn sie setzt sich mit historisch gewachsenen Machtstrukturen auseinander«, erklärte die neue Leiterin des Internationalen Frauenfilmfestivals in Dortmund und Köln, Maxa Zoller, diese Woche gegenüber junge Welt.

Die dort gezeigten Filme »hinterfragen kulturelle und politische Hegemonien«, so Zoller, die im Herbst 2018 die Leitung des Festivals übernommen hat. Das diesjährige Motto: »Bilderfallen: Täuschung, Tarnung, Maskerade«. Weichgespülte Wohlfühlfilme sind beim 36. Internationalen Frauenfilmfestival (IFFF) in Dortmund kaum zu erwarten, genausowenig wie »Emanzenfilme«, die vermeintliche Stärke von Frauen zelebrieren, wo nachdenkliches Schauen hinter die Fassade gefragt wäre. Präsentiert werden Filme, die Zweifel über Rollenklischees von Frauen und Männern säen sowie Brüche weiblicher Lebensläufe in den Blick nehmen und analysieren.

Das jährlich wechselnd in Dortmund und in Köln stattfindende Festival hat seinen ganz eigenen Charme. Dieses Jahr wird es in den Foyers der Kinos in Dortmund vom 9. bis 14. April wieder anregende Filmgespräche von Frau zu Frau geben. So wird selbst das Schlangestehen vor dem Einlass zum kulturellen Ereignis. Mehr als 60 internationale Regisseurinnen, Produzentinnen, Drehbuchautorinnen, Schauspielerinnen und andere Repräsentantinnen der Branche werden in Dortmund zu Gast sein. Konzerte, Partys, Performances und eine Filmfahrradtour – alles unbeschreiblich weiblich. Insgesamt werden 130 Filme und Videos aus 38 Ländern zu sehen sein, darunter auch brisante Dokumentarfilme und historisch ambitionierte Stummfilme, die Eindrücke davon vermitteln, wie radikalfeministische Frauen der 1920er Jahre gedacht und gefühlt haben mögen, wie »Die Republik der Backfische« (1928). Darin ruft die rebellische junge Argentinierin Billie (UFA-Star Käthe von Nagy) in einem europäischen Mädchenpensionat einen Staat ohne Männer aus. Ausgelassen feiere die Stummfilmkomödie weiblichen Widerstand, so die Festivalpressesprecherin Stefanie Görtz. Das Festival widme sich wichtigen gesellschaftlichen Themen sowie »blinden Flecken« der Geschichtsschreibung. Politische Filme über rassistisch motivierte Gewalt wie Mala Reinhardts »Der zweite Anschlag« (2018), über die Geschichte der »Wiedervereinigung« oder die Situation afrodeutscher Künstlerinnen in Deutschland stehen auf dem Programm.

Der internationale Spielfilmwettbewerb für Regisseurinnen präsentiert acht aktuelle Produktionen. »Wir ziehen Filme mit einer klaren Vision vor, kompromissbereite ›good-doer‹ im Mittelfeld zeigen wir nicht«, betont die Festivalleiterin Zoller. In der Tat, ob beißende Religionskritik in Teona Strugar Mitevskas »God exists, her name is Petrunya« oder melancholische Weltuntergangsstimmung in Zeiten des Klimawandels in Carolina Hellsgards Science-Fiction-Film »Endzeit«: Stets geht es um die feministische Sichtweise auf Identität, den widerständischen Bruch mit Traditionen und Konventionen, Herrschaftsmustern und Autoritätspersonen. Die bissige Gesellschaftskomödie der mazedonischen Regisseurin Strugar Mitevska konterkariert genüsslich den Brauch einer Dreikönigsprozession: Ein Priester wirft ein Holzkreuz in einen Fluss, harte Jungs sollen es retten. Als statt dessen Petrunya, gespielt von Zorica Nusheva, ins kalte Wasser springt und sich das Kreuz schnappt, ist der Skandal perfekt: Eine Frau hat gefälligst Männerregeln zu folgen. Polizei, Bischof, weitere Obrigkeiten und ein wütender Machomob, der sich ums Heldendasein betrogen fühlt, geraten außer Rand und Band. Angenehm ist, dass all dies nicht als feministischer Lehrfilm daherkommt: Eine junge arbeitslose Historikerin widmet sich aus Mangel an Anerkennung und Liebe mit Chuzpe dem Unterfangen, ihr verkrustetes phallokratisches Umfeld aufzumischen. Plötzlich rückt sie in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte: Diskutiert wird, dass sie sich für die chinesische Revolution interessiert und dafür, wie der Kommunismus in demokratische Strukturen zu integrieren ist.

In Hellsgards »Endzeit« geht es um eine Apokalypse, die metaphorisch an die Klimakatastrophe anknüpft. Vor zwei Jahren haben Zombies die Erde überrannt. Weimar und Jena sind dank eines Schutzzauns die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Zwei der Überlebenden, die jungen Frauen Vivi und Eva, finden sich zwischen den Städten schutzlos auf freiem Feld wieder, müssen gemeinsam den Kampf gegen Untote aufnehmen: Die wiederum sind der Auffassung, dass die Menschen das Leben auf der Erde nicht mehr verdient haben. Die Natur jedenfalls sei ohne sie besser dran; was amüsanter Weise an wucherndem Pflanzenbewuchs auf den Gesichtern der Zombies zu sehen ist. Ein denkwürdiger Zombiefilm, der mit tiefschürfenden Erkenntnissen auffährt wie »Die Menschen sind nur ein Wimpernschlag in der Geschichte der Natur«.

Mit dem Klerus und dessen homophoben Repräsentanten setzt sich die amerikanische Regisseurin Desiree Akhavan auseinander. Ein ganz einfaches Mittel gegen die lesbische Liebe glaubt die erzreaktionäre christlich geprägte Gemeinschaft in ihrem Film »The Miseducation of Cameron Post« (2017) gefunden zu haben. Im Montana der 1990er Jahre wird dort Gedankenkontrolle gepredigt: »Du musst nur aufhören, von dir selbst als einer Homosexuellen zu denken« und statt dessen empfohlen, sich als Christin zu sehen. Motto: »Pray away the gay«. Da die Jugendlichen zusammenhalten, prallt christlicher Missionierungseifer zunehmend an ihnen ab. Die schönsten Szenen sind, wenn in klösterlicher Abgeschiedenheit des Umerziehungslagers mit dem Kartoffelstampfer ganz unchristlich auf dem Tisch getanzt wird. In diesem Sinne: Das IFFF kann losgehen – mit cineastischem Schwelgen und befreiender Kulturkritik.