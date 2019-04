Keine Feuerpause über Ostern

jW Archiv Überraschung für Washington: Den jugoslawischen Streitkräften ist es gelungen, drei GIs festzunehmen. jW-Titelseite vom 3.4.1999

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Sie sehen mitgenommen aus, die ersten offiziellen US-Soldaten in serbischer Kriegsgefangenschaft. Nach Belgrader Angaben sind Steven Gonzales (21), Christopher Stone (24) und Andrew Ramirez (25) auf jugoslawischem Gebiet festgenommen worden. Das Trio habe womöglich an der Seite der kosovo-albanischen Untergrundbewegung UCK gekämpft oder sei auf »Sabotagemission« gewesen. Aus dem jugoslawischen Generalstab hieß es, die Soldaten würden als Kriegsgefangene betrachtet und gemäß der Genfer Konvention behandelt – im Widerspruch dazu steht, dass sie im TV vorgeführt werden. Aber: Wären die drei mutmaßlichen Subversanten nicht gezeigt worden, wer hätte Belgrad den Coup geglaubt? US-Präsident Clinton und die NATO sprechen von »Entführung« im mazedonischen Grenzgebiet und fordern sofortige Freilassung.

***

Für Verwirrung in den NATO-Stuben sorgt ein Treffen des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic mit dem Führer der Kosovo-Albaner, Ibrahim Rugova, in Belgrad. Beide stimmten »vollkommen darin überein, dass die Probleme nur durch politische Mittel gelöst werden können«, heißt es in einer Erklärung der jugoslawischen Regierung. Tags zuvor hatte der als »Ghandi des Balkan« firmierende und vom Westen unterstützte Rugova bei einer Pressekonferenz in Pristina ein Ende der NATO-Luftangriffe gefordert.

***

Die UCK will die Bomben, wirft Rugova »Hochverrat gegen seine Nation« vor. Die NATO intensiviert kurz vor ihrem 50. Gründungstag die Angriffe auf Jugoslawien, eine Feuerpause über die Osterfeiertage soll es nicht geben. Erstmals werden Ziele in der Belgrader Innenstadt mit Marschflugkörpern attackiert und Brücken zerstört.

***

»Die NATO feiert ihren 50. Geburtstag wie ein Schwerverbrecher, der sich an seinem Ehrentag einen mörderischen Amoklauf erlaubt«, kommentiert Werner Pirker am 3. April in der jW. »Die Hoffnung, dass sich die Existenz der NATO mit dem Ableben des Warschauer Vertrages erschöpft habe, erwies sich als Pazifismus der naivsten Variante. Denn das Ende der Systemkonfrontation markierte nicht das Ende der nordatlantischen Allianz, sondern deren Anfang als Instrument zur Durchsetzung der uneingeschränkten Weltherrschaft des Metropolen-Kapitalismus.«

***

41 Hamburger Anwältinnen und Anwälte haben sich einer Klage bei der Generalbundesanwaltschaft gegen Kanzler Schröder und Wehrminister Scharping wegen »Vorbereitung eins Angriffskrieges« angeschlossen. Tatsächlich sind die Luftattacken gegen Jugoslawien nicht nur völkerrechtswidrig, sie verletzen auch das in Artikel 26 formulierte Friedensgebot des Grundgesetzes. Die Klage wird abgewiesen werden.

***

Die Führung von Bündnis 90/Die Grünen beruft auf Druck der Basis einen Sonderparteitag zum Krieg ein – stattfinden soll er in sechs Wochen, am 13. Mai. Eine Einstellung der Luftangriffe lehnen die Stahlhelmpazifisten ab.

***

Die Schriftstellerin Kerstin Hensel gibt in der jW-Reihe »Was sagen Künstler zum Krieg?« zu Protokoll: »Als die ersten Amerikaner den Balkan zu bombardieren begannen, saß ich gerade mit einer Gruppe deutscher Schriftsteller in einem stinkvornehmen Kongress-Center der Coca-Cola-Company in Atlanta. Das Thema der Konferenz lautete: ›Change of Befindlichkeit‹. Es wurde darüber debattiert, wie und wo wir Deutschen uns nach der Wende befinden. Banketts wurden gegeben und Cola getrunken. ›It’s nice‹, sagte der Kongress. ›It’s great‹, antwortete ich. Dann ging ich hinaus, um zu kotzen.«