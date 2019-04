Immer gegen Moskau

Alfredas Pliadis/Xinhua/dpa Bereits am Wochenende wurde in Vilnius der 15. Jahrestag des NATO-Beitritts Litauens gefeiert

Vor 70 Jahren wurde die NATO gegründet. Das Jubiläum des westlichen Kriegsbündnisses wird in diesen Tagen in Washington ausführlich gefeiert. An diesem Mittwoch hält NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zunächst eine Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses, bevor er nach einigen weiteren Programmpunkten am Abend gemeinsam mit US-Außenminister Michael Pompeo die Teilnehmer eines Jubiläumsempfangs in der US-amerikanischen Hauptstadt begrüßt. Verbunden sind die Feierlichkeiten mit einem Treffen der NATO-Außenminister, das morgen in Washington zu Ende geht. Bereits gestern wollte US-Präsident Donald Trump Stoltenberg zum Gespräch empfangen. Neben den üblichen Streitigkeiten, etwa dem US-Protest gegen den angeblich zu niedrigen deutschen Militärhaushalt, wird wohl vor allem ein Thema behandelt werden, mit dem die Allianz zu ihren frühen Wurzeln zurückkehrt: der Kampf gegen Moskau.

Gegen Moskau ging es, als die Staats- und Regierungschefs von insgesamt zwölf westlichen Ländern am 4. April 1949 zum Gründungstreffen der North Atlantic Treaty Organization zusammenkamen. Der Machtkampf gegen die Sowjetunion, das zentrale Moment des Kalten Krieges, bestimmte die NATO-Aktivitäten in den folgenden vier Jahrzehnten. Dann kam eine kurze Phase, die Hoffnungen auf eine Entmilitarisierung der Weltpolitik zu nähren schien. Die NATO-Mächte hatten den Kalten Krieg gegen die sozialistische Welt gewonnen; gegen wen man nun zusammenstehen müsse, schien so manchem nicht recht klar. Auf einige Jahre, die vor allem zum Ausbau der eigenen Machtbasis auf dem Weg der NATO-Ostexpansion genutzt wurden, folgte ein kurzer Moment, in dem selbst einflussreiche Politexperten Sinn und Zweck der NATO in Frage stellten. Das Bündnis werde »an den Rand gedrückt«, urteilte im Jahr 2001 zum Beispiel der damalige Direktor der vom Kanzleramt finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Christoph Bertram.

Solche Zweifel wurden jedoch schon bald mit der NATO-Intervention in Afghanistan 2001, dann aber – ganz besonders ab 2014 – vor allem mit der gemeinsamen Frontstellung gegen Russland beiseite gewischt. Der »Zweite Kalte Krieg« schweißt das Kriegsbündnis nicht nur zusammen, er strukturiert auch seine Aufrüstung und die Ausweitung seines Operationsgebiets. Stoltenberg verkündete am Montag stolz, die europäischen NATO-Staaten und Kanada hätten seit 2016 ihre Militäretats um rund 41 Milliarden US-Dollar aufgestockt und würden bis Ende kommenden Jahres ein gewaltiges Plus von etwa 100 Milliarden US-Dollar erreichen. In den vergangenen vier Jahren habe die NATO allein 2,3 Milliarden US-Dollar in die »militärische Mobilität« investiert; eine gute Viertelmilliarde US-Dollar werde nun folgen, um ein US-Waffenlager auf polnischem Territorium zu bezahlen. Nicht zuletzt stehe eine weitere Ausweitung der NATO-Aktivitäten im Schwarzen Meer bevor.

Pünktlich zu ihrem 70. Gründungstag steht bei der NATO im Zusammenhang mit dem Machtkampf gegen Russland auch die nukleare Aufrüstung wieder auf der Tagesordnung. Nachdem Washington den INF-Vertrag gekündigt hat, ist die Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen in Europa prinzipiell wieder möglich; also wird auch wieder darüber diskutiert. Anlässlich des Jubiläums hat sich vor einigen Tagen Heinrich Brauß geäußert, Generalleutnant a. D. des Heeres, ein einsatzerfahrener Militär, der 2002 als Stabschef im SFOR-Hauptquartier in Bosnien und Herzegowina und von 2013 bis 2018 als Beigeordneter NATO-Generalsekretär für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung in Brüssel amtierte. In einem Interview forderte er nicht nur, Deutschland müsse seinen Militäretat endlich auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen – nicht, »weil Präsident Trump dies fordert«, sondern weil die Bundeswehr dies für »die Herstellung der vollen Einsatzbereitschaft« im Machtkampf gegen Russland benötige. Darüber hinaus gehe es nicht an, eine neue nukleare Aufrüstung in Europa ganz prinzipiell auszuschließen. »Man muss zumindest eine strategische Diskussion darüber zulassen«, äußerte Brauß, »welche Antwort die fortgesetzte russische nukleare Rüstung erfordert – um unserer Sicherheit in Europa willen«. Er wolle keinesfalls für eine Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen in der EU werben, beteuerte der langjährige NATO-Funktionär, aber man werde nicht umhinkommen, die nukleare »Option« nun »vorurteilsfrei und offen« zu prüfen. »Vorurteile« – auch so kann man die Forderung, die Finger doch besser von der nuklearen Aufrüstung zu lassen, disqualifizieren.