Fünf Jahrzehnte Klassenkampf

UZ Redaktionssitzung der UZ Mitte der 1970er Jahre

Die Wochenzeitung Unsere Zeit (UZ) ist nicht irgendein beliebiges Presseprodukt, sondern das Organ der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP). Damit ist sie auch eng mit der ereignisreichen Geschichte dieser Partei verwoben. Zugleich verwundert nicht, dass in der UZ auch Positionen vertreten werden, die vom politischen Mainstream bestenfalls als randständig abgetan werden. So zum Beispiel die offensive Verteidigung der DDR. Ansonsten dominieren Themen wie die internationale Solidarität, die Verteidigung der Arbeiterklasse und ihrer sozialen Rechte sowie der Kampf gegen Rassismus, Neonazis und Krieg in der Zeitung, von der Woche für Woche rund 6.000 Exemplare verkauft werden. Zu ihren besten Zeiten war die UZ sogar Tageszeitung, was jedoch maßgeblich durch finanzielle Unterstützung aus der DDR möglich war. »Die UZ ist eine Zeitung der Kämpfe. Sie ist entstanden – kurz nach der erkämpften Legalität der Kommunistischen Partei – in den Kämpfen gegen die Notstandsgesetze und den Vietnamkrieg. Ihr Markenkern war dabei aber immer die Orientierung auf die Arbeiterbewegung. Deshalb war auch damals ein Fokus der Zeitung »auf die Streiks, die Lehrlingsbewegung und auf die Verankerung des Kampfes gegen Notstandsgesetze und Vietnamkrieg in den Gewerkschaften gerichtet«, erinnert sich der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele. 50 Jahre lang habe die UZ Bewegungen nicht einfach begleitet, sie hat dafür mobilisiert. »Eine wichtige Phase war dabei natürlich der Kampf der Friedensbewegung gegen die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen in den 1980ger Jahren«, so Köbele. Der Friedenskampf ist den Kommunistinnen und Kommunisten bis heute erhalten geblieben, und so verwundert kaum, dass er die Zeitung auch heute, »zum Beispiel mit der Unterstützung der Kampagne ›Abrüsten statt Aufrüsten‹ oder dem Entlarven der absurden Hetze gegen Russland, bestimmt«, wie der Parteichef im Gespräch mit jW betont. Während heitere Zeitgenossen, darunter auch solche, die selbst Mitglied der DKP sind, gern witzeln, dass die UZ die einzige Zeitung sei, die mehr Abonnenten als Leser habe, bemühen sich UZ-Redakteurinnen und Redakteure redlich, den Lesern – auch über die DKP-Mitgliedschaft hinaus – Woche für Woche ein möglichst spannendes und faktenreiches Angebot zu unterbreiten. Das mag vielleicht nicht immer hundertprozentig gelingen, macht aber auch nichts. Statt sich dem »linken« Mainstream anzubiedern und sich von seinen zweifelhaften Szenecodes und »Standards«in die Irre führen zu lassen, setzt die UZ – vielleicht auch unfreiwillig – auf eine Art proletarischen Charme, der manche Rückwärtsgewandtheiten in Layout und Inhalt verzeihen lässt. Darüber hinaus veranstaltet die Wochenzeitung seit 1974 – mittlerweile im Zweijahresrhythmus – die legendären UZ-Pressefeste, zu denen Tausende von Linken aller Couleur strömen. Auch im Spätsommer 2020 soll im Revierpark Dortmund-Wischlingen einmal mehr das größte Fest der politischen Linken bundesweit stattfinden. Allerspätestens dort sollte mit der Redaktion angestoßen werden.