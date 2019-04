Linke Wohnungspolitik

Jörg Carstensen/dpa Mietenwahnsinn in der Hauptstadt: In einigen Bezirken Berlins stiegen die Kaltmieten zuletzt um mehr als zehn Prozent pro Jahr

Der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, hat am Montag in Berlin ein fünf Punkte umfassendes Programm für bezahlbaren Wohnraum »in Europa« vorgestellt. Das ungebremste Steigen der Mieten habe, so Riexinger bei der Pressekonferenz, das Potential, zur »größten sozialen Krise« dieses Jahrzehnts zu werden. Eigentlich habe die EU die Möglichkeit, nach Artikel 34 ihrer Grundrechtecharta bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Das stehe allerdings, wie vieles in der EU, »leider nur auf dem Papier«. Es werde den Mitgliedsländern umgekehrt sogar verboten, Mieten mit öffentlichen Mitteln zu subventionieren.

Die Linkspartei will den sozialen Wohnungsbau deutlich stärker fördern. In vielen Städten bestehe inzwischen nicht mehr nur bei den offiziell als »bedürftig« definierten Gruppen, sondern bei mehr als der Hälfte der Einwohner »realer Bedarf«. Es müssten von der öffentlichen Hand mehr Wohnungen gebaut bzw. aufgekauft werden. Die energetische Sanierung von Wohnhäusern soll weitergehen – allerdings »ökologisch und bezahlbar«. Die Modernisierungsumlage, nach der aktuell bis zu acht Prozent der Sanierungskosten auf die monatliche Miete umgelegt werden können, will Die Linke ersatzlos streichen. Immobilienfonds soll, so das Papier, die »Zulassung entzogen« werden. Außerdem spricht sich die Partei dafür aus, Wohnungskonzerne wie Vonovia und Deutsche Wohnen in öffentliches Eigentum zu überführen. Der Zweckentfremdung von Wohnraum insbesondere durch dessen Umwandlung in Ferienwohnungen will die Partei Einhalt gebieten. Unternehmen wie Airbnb müssten stärker reguliert und mit einer EU-weiten Steuer zur Kasse gebeten werden. Fernziel sei, die Mieten nicht nur zu »bremsen«, sondern zu senken.

Angaben zum politischen Mechanismus der Umsetzung dieser Forderungen machte Riexinger am Montag nicht. Dass zwischen dem mieten- und wohnungspolitischen Programm der Linkspartei und der konkreten Politik ihrer Regierungsvertreter ein gewisses Spannungsverhältnis besteht, zeigt ein aktueller Vorgang in Berlin. Zum 1. April übernahm hier mit Billigung der Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) der ehemalige Vonovia-Manager Ulrich Schiller die Geschäftsführung bei der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Howoge. Riexinger gab bei der Pressekonferenz auf Nachfrage von jW an, zum ersten Mal von der Personalie zu hören. Er könne dazu nichts sagen. (jW)