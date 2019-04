»Radaulustige Weiber«

picture-alliance / dpa Befreiung der Frau: Clara Zetkin setzte auf die Revolution nach sowjetischem Vorbild

Dania Alastis Buch über die »Frauen der Novemberrevolution« ist ein Streifzug durch vergessene und manchmal absichtlich verschwiegene Kapitel der deutschen Geschichte. Die Geschichte der – wie sie von naserümpfenden Beamten beschrieben wurden – »radaulustigen Weiber« in den Revolutionsmonaten ist kaum bekannt. Anhand von Polizeiberichten, Briefen, überlieferten Reden und Sekundärliteratur begibt sich Alasti auf eine Spurensuche. Dokumentiert werden Arbeitsniederlegungen, Aufstände, kleinere und größere Rebellionen von deutschen Frauen in den Städten und auf dem Land – oft gegen den Hunger und die Lebensmittelknappheit. Auch Kinder, Jugendliche und Kriegsinvaliden beteiligten sich an Straßenprotesten, »Ausschreitungen« gegen die und in den Behörden und an Demonstrationen gegen Treffen der kriegsbefürwortenden Vaterlandspartei oder der SPD.

Die Frauen protestierten gegen den Hunger, aber auch für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen in der Industrie oder im Haushalt bürgerlicher Familien. Alasti zeigt, wie bürgerliche Frauen zu Kriegszeiten institutionell in die Kontrolle von Frauen aus der Arbeiterklasse eingebunden waren. So hat der Bund Deutscher Frauenvereine den 1916 von der Regierung zur Steigerung der Rüstungsproduktion angeordneten Arbeitszwang für Frauen unterstützt. Da die Arbeitsschutzbestimmungen im August 1914 bereits ausgehebelt worden waren, steigerte sich der Grad der Ausbeutung gerade für Arbeiterinnen enorm, wobei sie nicht auf die Vertretung ihrer Interessen durch die Gewerkschaftsführungen zählen konnten. Frauen wurden als Konkurrenz zur männlichen Arbeitskraft betrachtet. Einzelne Belegschaften nahmen nach Kriegsende sogar die Entlassung der Frauen in ihre Streikforderungen auf. Alsbald sorgten die Gewerkschaftsführungen dann für die Vertreibung von Arbeiterinnen aus den Industriebetrieben.

In den Massenstreiks vom April 1917 sowie vom Januar 1918 gingen die Arbeiterinnen in Deutschland nicht zuletzt für ihr Wahlrecht in den Ausstand. Frauen wurden auch in den Revolutionsmonaten in vielen Städten in die Arbeiterräte und in die Streikleitungen gewählt.

Leider liest sich Alastis Buch über weite Strecken wie eine Seminararbeit. Im letzten Kapitel »Die Beständigkeit der Probleme und Forderungen bis heute« versucht die Autorin, einen aktuellen Bezug herzustellen. Das wirkt trotz wichtiger Parallelen zwischen den Kämpfen der Frauen der kapitalistischen Zentren damals und den Kämpfen von Frauen aus der kapitalistischen Peripherie heute etwas zusammenhanglos. Zu kurz und zu allgemein sind die Ausführungen, Beispiele wirken willkürlich. Trotzdem legt Alasti eine historisch und politisch wertvolle Einführung zur Geschichte der kämpferischen Arbeiterinnen während des Ersten Weltkrieges und der Novemberrevolution vor.