Bilder von jenseits der Säule

Doch stille! Horch! – Zu feierlichem Lauschen

Verstummt mit eins der Festgesang: – –

Eduard Mörike

Das Frankfurter Caricatura-Museum für Komische Kunst richtet einen Abend anlässlich des 81. Geburtstags des kürzlich verstorbenen F. W. Bernstein aus: »Horch – ein Schrank geht durch die Nacht«. »Da müsste man ja eigentlich mal hin!« so Jürgen Roth ein paar Tage vor jenem Event neben mir am Stammkneipentresen. Sonnenklar. Also Termin in Terminkalender eingetragen, meine ebenfalls anwesende Freundin storniert ihren Kochabend, immerhin wird auch Eckhard Henscheid anwesend sein. Henscheid! Also bitte!

Ein wenig später, am Nachmittag des betreffenden 4. März rufe ich Herrn Roth an, wann und wo man sich träfe, Duzfreund Jürgen gibt sich arbeitsgestresst: »Sorry, ich schaffe es nicht. Eben hat mich noch der Verleger angerufen, ich muss die Zeichnungen scannen und rüberschicken, das eilt jetzt, es geht nicht!«

Die Zeichnungen sind, den ganzen Schlamassel zu runden, ausgerechnet welche von Bernstein: Kiebitzbilder für das neue Buch über jenen Vogel, den ich wenige Wochen zuvor, als Jürgen mir einigermaßen hinterhältig ein – wie man allerdings dazusagen muss, reichlich verwackeltes und unsauber, fast schon wie absichtsvoll nachlässig auf dem heimischen Tintenstrahldrucker hingeschmiertes – Foto jenes Tiers hinhielt, nicht ohne Stolz einwandfrei als Wiedehopf erkannte. Bzw. halt als so ein Strandläufergelump da. Zugegeben, ich Vollidiot war einfach nicht alert genug nach fünf, sechs frischen Weizen, denn allerdings hatte ich seit etlichen Wochen, wahrscheinlicher gar Monaten gewusst, dass Dr. Jürgen Roth gemeinsam mit seinem Bruder Dr. Thomas Roth ein Kiebitzbuch mit Zeichnungen F. W. Bernsteins plant – und nun natürlich O-Töne dekadent verbildeter Großstädter brauchte, die jenen Vogel schön blöd als Taubenhaucher, oder was weiß ich, fehlidentifizieren, damit die prospektive Leserschaft was zum Wiehern hat. Da kam ich gerade zupass: Ich bin in Leverkusen aufgewachsen, was will man mir da mit Ornithologiefragen kommen? Auf der Homepage des Naturschutzbundes heißt es über die Küken des scheinwiedehopfigen Kiebitzes, sie seien »mit ihrem erdfarbenen Federkleid gut getarnt und drücken sich bei Gefahr bewegungslos an den Boden – so lange, bis die Eltern entwarnen«. Bei uns war es damals ganz ähnlich: Bei Gefahr trugen wir Grau und waren im Stadtbild unsichtbar. Auf Entwarnung warte ich heute noch.

Na ja, jedenfalls war der sogenannte »Freund« Roth nicht ins Museum zu bewegen: »Dirk, ich möchte ja gerne, aber ich kann wirklich nicht! Wenn die Veranstaltung aber ausverkauft ist, ruf mich noch mal an, ich hab’ da so was läuten hören!«

Woran man wieder einmal bündig ablesen kann, wie realitätsfremd unsere Schriftsteller sind. Montagabends geht nämlich kein Frankfurter vor die Tür, geschweige denn, um in einem Museum für Komische Kunst einer Geburtstagsfeier für den titanengleichen F. W. Bernstein beizuwohnen, dessen überirdisches Werk hier doch eh kein Schwein goutiert. Kurz darauf stehen also die schönste Frau der Welt und ich vorm Museumseingang und gaffen leicht indigniert auf das dortige Ausstellungsplakat, das mit einem unschönen Querbalken überklebt worden ist: »Ausverkauft!«

Also Handy gezückt und Connections spielen lassen, man ist ja schließlich wer.

»Jürgen, hier ist ausverkauft. Was soll ich machen?«

»Ja, das dachte ich mir! Warte mal, siehst du irgendwo den Thomas?«

»Deinen Bruder?«

»Nein, Thomas Gsella.«

»Ich seh hier niemanden. Es ist ausverkauft, hörst du?«

»Warte mal, ich ruf eben den Thomas an.«

»Deinen Bruder?«

Aufgelegt. Sekunden später hastet Thomas Gsella, Handy am Ohr, an uns vorbei, Richtung Kaiserdom, hinter dem er, schon fluchtartig hetzend, links abbiegt. Ob ich ihm hinterherrennen soll, um ihn, quasi von Mann zu Mann, zu stellen? Das Telefon klingelt, mein guter Freund Jürgen am Apparat.

»Ja, ich bin’s noch mal. Ich hab den Thomas jetzt angerufen …«

»Der ist gerade, wie er mit dir telefoniert hat, an uns vorbei und, tja!, jetzt irgendwie weg.«

»Ja, der muss noch schnell ins Hotel, der ist tierisch im Stress, damit das Zimmer nicht verfällt. Der kommt aber gleich wieder, dann will er euch mit reinnehmen.«

Aha! Erst mal eine rauchen. Passieren tut: nichts. Erst mal noch eine rauchen. Schließlich kommt Thomas Gsella im Eilschritt hinterm Dom hervor und auf uns zu, keuchend:

»Jürgen hat mich gerade angerufen!«

»Ja, ich weiß, ich hatte ihn gerade angerufen.«

»Genau. Ihr habt keine Karten.«

»Genau. Wir haben keine Karten.«

Pit Knorr (l.) und Eckhard Henscheid (r.) im Gespräch über den abwesenden Herrn Bernstein

»Und wollt trotzdem rein.«

»Ganz, äh, ganz genau.«

»Mal sehen, wie machen wir das denn jetzt …?«

»…«

»…«

Während die Schlange inzwischen von der Museumskasse durch die Eingangsschleuse bis aufs Trottoir reicht, platzt irgendwo ganz langsam und lautlos eine Wurst.

Gsella, zwar formal hilfswillig, aber inhaltlich komplett unschlüssig, sagt, das sei ja nun blöd, er müsse schließlich »nach oben«. Keine Ahnung, was genau er damit meint; wollen wir da nicht alle letztlich irgendwie hin? Zumindest sind wir mittlerweile ins Museumsinnere vorgerückt, und Gsella geht nun, wohl selbst recht unsicher, was er da jetzt tun solle oder überhaupt dürfe, zu einer Empfangsdame, anschließend zu einer weiteren, kommt dann aber auch verkündungsfroh wieder zurück: »Also, ihr seid jetzt auf der Gästeliste.« Und an mich gerichtet: »Sag einfach deinen Namen, dann kommt ihr rein.« Ach, herrlich! Läuft bei mir. Zumal ich nun vor der Liebsten mit meinen Bekanntschaften aus der Hochkomik renommieren kann – nicht, dass ich’s nötig hätte, aber wie wir alle wissen, ist die erotische Ausstrahlung von Männern das Produkt aus Vitalität mal Einfluss, und man wird halt nicht jünger und greift also nach jedem Strohhalm bzw. dankbar flötend nach den Gästekarten. Vor meinem geistigen Auge entspinnt sich zudem eine Vision, wie ich der mich darob Anhimmelnden nonchalant einen Platz in der ersten Reihe, wer weiß gar neben Eckh. Henscheid himself, anbieten kann: Gönn dir!

Zurück in der wirklichen Welt bin ich endlich an der Reihe und sage dem Kassenwart artig meinen Namen: »Braunstein, ich stehe auf der Gästeliste.« Omnomnom, hmm, kein Eintrag vorhanden.

»Wie ist der Name?«

»Braunstein, Dirk Braunstein.«

»Ah ja, ganz unten! Da steht nur ›Dirk‹, deshalb. ›Dirk plus eins‹ steht da!« sagt er und, meine Begleiterin anschauend: »Eins plus eins, das macht zwei«. Gerne erwiderte ich: »We’re one, but we’re not the same«, aber ich will nicht unnötig noch mehr Mitleid erregen, dieser Zettelknipser blickt unterdessen offenkundig nur zu gut, dass ich nicht nur außerstande war, uns rechtzeitig Karten zu reservieren, sondern mich jetzt auch noch einigermaßen unberufen und auf den allerletzten Drücker um das Eintrittsgeld für mich »plus eins« mogele. Was findet diese Frau bloß an diesem Geizhals? Vielleicht denkt der Kassierer ja, ich leistete Übermenschliches auf sexuellem Gebiet; wahrscheinlich aber einfach nur: »harmloser Trottel«. Womit er allerdings deutlich näher bei den Tatsachen wäre. Das gibt mir denn auch eine der beiden Damen zu verstehen, mit denen Door Opener Gsella gedealt hat, um uns ins ausverkaufte Museum hineinzuschleusen: Die Sitzplätze seien alle schon besetzt, aber wir könnten uns Klappstühle von hinter der Theke nehmen; sofern noch ein Sitz freibleibe, dürften wir natürlich auch den nehmen.

Nun muss man wissen, dass das Caricatura-Museum im Leinwandhaus untergebracht ist, das ist, laut Homepage, »einer der ältesten Profanbauten der Stadt. Um 1400 errichtet, diente es«, bla, bla, bla, jetzt kommt’s: »Das Erdgeschoss besteht aus einer 250 Quadratmeter großen und sechs Meter hohen Halle mit neu eingebauter Galerie.« Exakt. Und um diese hohen Decken zu tragen, braucht es, mangels jener Betonbauweise, mit denen Leverkusen so spielerisch zu verwöhnen weiß, breite Säulen. Das Sensationsgelaber, mit dem einen die Endlospseudodokumentationen auf N24 vollsprechen, wenn man gerade beim Italiener auf seine Pizza wartet: Das Anlegen des Supertankers im Frachthafen oder das Bedienen von monströsen Schaufelradbaggern im Braunkohletagebau Garzweiler II sei »Millimeterarbeit« – obwohl jeder Blinde sieht, dass da logischerweise noch etliche Meter Spiel sind –: Hier ist die Präzisionsangabe tatsächlich einmal am Platz. Denn damit die linke jener erwähnten Säulen den Gästen nicht den Blick aufs Podium verstellt, hat man die Stühle passgenau so gestellt, dass selbst, wer äußerst links am Rand sitzt, haargenau noch so gerade eben nicht in seiner Sicht behindert wird. Und ausgerechnet dieser eine Stuhl, diesseits der Grenze zur säulenbedingten Blindheit, bleibt tatsächlich noch frei, und als Galan alter Schule und wohl auch, um meine Schmach an der Kasse möglichst dem Vergessen, ja der »Furie des Verschwindens« (Hegel, ha!) zu überantworten, biete ich meiner Verlobten generös ebendiesen Platz an, was sie allerdings leider auch annimmt. Hocke ich mich also not- und auch sonst ziemlich gedrungen links daneben aufs absurd kleine Klappdingsbums und stiere gegen die Säule. Den Kopf zu wenden, ist so fruchtlos wie meine Verwünschungen, mir bleibt nur mehr, wie hämorrhoidengeplagt auf meinem Büßerschemelchen mal hier, mal dorthin zu rutschen und mich bescheiden daran zu freuen, wenn ich etwa Henscheids flammend weißen Haars ansichtig werde; das ist’s dann aber auch schon.

Gut, die Akustik bleibt von der Säule ungetrübt, und so höre ich, wie Bernd Eilert vom fabelhaften Nonsens schwärmt, für den Bernstein einstand (»zum ersten Mal in Deutschland«, namentlich in der »Welt im Spiegel«-Rubrik in Pardon), vom verschollenen Film »Der Klauer« (mit Bernstein in der Titelrolle), der den vierten Platz bei den Oberhausener Kurzfilmtagen belegte, und von Wanderungen durch Schleswig-Holstein, bei denen Bernstein eine Papiertüte auf dem Kopf trug. Oliver Maria Schmitt wird F. W. Bernstein im Anschluss entsprechend als »erfolgreichen Sinnvernichter« bezeichnen, danach lesen Gsella und Hans Zippert Gedichte des so Geadelten aus den Themenkreisen Politik, Drama, Kurzwaren und Tiere – hinter der Säule alles erstklassig zu hören und entsprechend zu goutieren, wie auch die Erwägungen Henscheids zu des Gefeierten ominösem Beharren auf die komische oder womöglich kosmische Kraft der Zahl 17. So weit keine Einwände.

Dann aber werden Bilder gezeigt. Oder jedenfalls, dem so ordnungsgemäß wie ordinär zahlenden Publikum. Plus eins. Mir, dem Gästelistengast, zeigt man eine so unbewegte wie unbewegende Säule. Derweil lobt Schmitt Bernstein als Halb- oder gar Vollgott der bildenden Kunst in den Himmel, man könne die Meisterschaft ja angesichts dieser vorzüglichen Bilder selbst klar erkennen. Alle, die gerade keine Säule vor sich haben, geben durch gutturale Glückslaute ihr Einverständnis mit dem Lobpreis zu erkennen, mir hingegen fällt die Rolle der sozialkybernetischen Beobachtung zweiter Ordnung zu, der Beobachtung der Beobachter. Wackele ich also linkisch auf meinem Notsitz und schaue ins Rund. Schräg hinter mir flätzt wohlbestuhlt ein Subjekt mittleren Alters, das eine goldglitzernde Riesenfliege überm grasgrünen Deppenjackett trägt. Ach du Scheiße, heute ist ja Fasching! Und dieser Premiummensch schlurft hier ins Museum, um an der Geburtstagsfeier eines Hochkomikers teilzunehmen, und kleidet sich, weil’s halt der Kalender so will, nach Art und Humor des Mittelschichtspießers. Gut für ihn, dass Bernstein an diesem Abend verhindert ist, der hätte ihn nämlich standrechtlich gezeichnet. Unsereins, niederschmetternd untalentiert, bleibt nur, das Geschmackswrack anzuglotzen, als trüge er allen Ernstes eine goldglitzernde Riesenfliege überm grasgrünen Deppenjackett.

In der Zwischenzeit erklimmt Inge Traxler die Bühne. Zur Erinnerung daran, dass sie seinerzeit bei Gelegenheit gerne mit Bernstein vierhändig am Flügel spielte, setzt sie sich neben Markus Neumeyer ans Klavier, um mit ihm die »Petersburger Schlittenfahrt« zum besten zu geben. Dabei verhalten sich die zwei auffallend wie paranoide Kiebitzküken: Ohne dass Gefahr drohte, verstecken sie sich hinter meiner Säule. Trotzdem höre ich beider Musik, ebenso weitere Vorgänge jenseits der Säule: die folgende Anekdote Hans Traxlers über FWB als Briefliegenlasser, die »Mangold«-Gedichte, vorgetragen von Gsella und Zippert, die – übrigens wunderbare – szenische Lesung des – übrigens wunderbaren – »Landexamens« sowie die von »Herr Lediglich und die Scheißkerle« (mit, wenn ich’s richtig gesehen habe, was aber, s. o., keineswegs gewiss ist, Pit Knorr, Gsella, Eilert, Zippert sowie Schmitt als hysterisch wimmernde Hausdame).

Zwischendurch gibt’s eine kurze Pause, in der mir die Freundin anbietet, doch mal »zu tauschen«. Sie könne durchaus in der zweiten Hälfte der Veranstaltung auf den Klappstuhl, damit auch ich etwas sehen könne. Ich gebe mich freilich leicht abwehrend, das sei zwar alles richtig und nett, aber ich wolle ihr ja schließlich nicht den Stuhl wegnehmen, auf dem ich allerdings, wie ich bemerke, längst platzgenommen habe; na, dann können wir es auch so lassen.

Es folgt die Mahnung Henscheids, man solle, dies sei schon geboten und vonnöten, wenigstens 33 Gedichte Bernsteins kennen und auswendig können. Wie zum Beweis, dass dies durchaus nicht zuviel verlangt ist, sagt er Zwei-, Vier- und Achtzeiler her und anschließend noch den »Untergang des Steuermanns Karl Bunkel«.

So. Nun hat das bildnerische Werk F. W. Bernsteins weiß Gott mehr zu bieten, als auf den ersten Blick zu ersehen ist, also wird dem Publikum ein zweiter gewährt. O. M. Schmitt lässt farbenverliebte Bilder auf die Leinwand projizieren und schwelgt von den nun darzubietenden Zeichnungen und Gemälden und Gouachen und Collagen, und unvermittelt rüttelt meine werte Begleiterin mit ihrem leicht peinlichen Höckerchen und schiebt von links ihren Kopf vor meinen; logisch, sie will ja schließlich was sehen.

Vor mir langes, kastanienrotbraunes Haar. Das ist zwar schön, aber nicht komisch. Was tun? Rechts neben mir sitzt Tom Hintner, Layouter und Bierbeauftragter der Titanic. Wenn ich meinen Kopf wiederum einfach zu ihm hinüber –? Ich kann allerdings kein besonders schönes Haar im Tausch gegen freie Sicht bieten; im Grunde praktisch sowieso kaum welches. Also wende ich mich statt dessen mit langgestrecktem Oberkörper nach links und luge auf diese Weise unter physischer Maximalspannung unmittelbar am Hinterhaupt der Freundin vorbei – Ideen muss man halt haben! – und gucke gegen die Säule. Richtig, die stand ja da. Stark, wie sie da so steht und ihre Aufgabe sowie das Dach mit Fassung trägt. Brave Säule, ’n bisschen breit vielleicht, aber sonst echt voll okay. Was sie wohl vorne gerade für ein Bild zeigen. Vielleicht ein Säulendiagramm, hähä!

Sehr witzig!

Ich habe mal gelesen, dass Menschen mit lebensbedrohlichen oder chronischen Leiden sich zuweilen Namen für ihre Krankheiten ausdenken, um mit ihnen besser zurechtzukommen. Das leuchtet einerseits ein, andererseits will und will mir kein Name für meine Säule einfallen. Vielleicht ein Klaus-Kinski-artiges »Du dumme Sau« oder eher die hohe IKEA-Schule: »Knörfbjern«. Neben mir wogt vergnügt der Saal. Habt ihr doch euren Spaß! Fun ist eh ein Stahlbad. Ich harre lieber rüstig aus, weltabgewandt ins Nichts verfügt wie weiland Heidegger. Vor mir die Säule säult. Wie ich später erfahre, besteht die dumme Sau im Innern aus einem ganzen Eichenbaumstamm, der extra aus Papua-Neuguinea angeschifft wurde, weil es in Europa solche miesen dicken Eichen nicht mehr gibt. Ein Irrsinn! Hätten sie mir einfach die Augen verbunden, hätte’s das auch getan, aber nein, rammen sie zwischen mich und den Bildern Bernsteins eine Eiche aus den pazifischen Urwäldern. Reichlich wichtigtuerisch. Und leider reichlich effektiv. Ich bin ja sowieso der begründeten Ansicht, dass, so sollte man doch meinen, fühlenden, zumal mitfühlenden Menschen ein gewisses Sensorium zur Verfügung stände, derlei imper–

Wie? Was? Schon zu Ende?

Die schönste Frau der Welt ist’s zufrieden: »Welches Bild hat dir am besten gefallen?« plaudert sie prächtigst vitalisiert. »Das Selbstportrait mit dem Nietzscheschnäuzer war spitze, oder? Und das große Bild mit den herrlichen Farben, hach!« Und, und, und.

Unterm Strich also ein hohes Fest für alle Bewunderer F. W. Bernsteins und Stützpfeilerbegeisterten. Die Gesamtleitung der frohen Stunden aber lag einmal mehr in den bewährten Händen von Roland Adler.