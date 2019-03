BGH sieht Aufklärungspflicht

Michael Kappeler/dpa Tatfahrzeug vom Breitscheidplatz im Dezember 2016

Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz hat nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, »auch diejenigen Akten der Geheimdienste beizuziehen, die diese bereits dem Parlamentarischen Kontrollgremium zur Verfügung gestellt hatten«. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschieden. Der BGH gab damit den Oppositionsfraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP Recht, die gegen die Ablehnung eines entsprechenden Beweisantrags durch die Ausschussmehrheit geklagt hatten. Unter der Leitung von Armin Schuster (CDU) soll der Ausschuss klären, wie die Sicherheitsbehörden den mutmaßlichen Haupttäter Anis Amri hätten stoppen können. In den letzten Wochen und Monaten rückte allerdings mehr und mehr dessen Freund Bilal Ben Ammar ins Blickfeld. Beide waren gebürtige Tunesier, Teil der Islamistenszene und mehrfach auf dem Radar von Polizei und Geheimdiensten aufgetaucht. Amri war vier Tage nach dem Lkw-Anschlag am 19. Dezember 2016 von der Polizei in Italien erschossen worden – Ben Ammar wurde trotz laufender Ermittlungen im Februar 2017 abgeschoben und konnte untertauchen.

Die Regierungsfraktionen im Untersuchungsausschuss hielten die Beiziehung der Akten von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst für unzulässig, weil sie gegen die Geheimhaltungsvorschriften verstoße. Daraufhin hatten im vergangenen Jahr Vertreter aller Oppositionsparteien außer der AfD geklagt.

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hatte dem Begehren der Ausschussminderheit bereits am 30. August 2018 im wesentlichen stattgegeben – und den Ausschuss verpflichtet, dem Beweisantrag mehrheitlich zuzustimmen. Gegen diese Entscheidung wiederum hatten die Vertreter der »großen Koalition« im Namen des Ausschusses Beschwerde eingelegt. Formal erfolglos. Allerdings finde sich im BGH-Beschluss auch der Satz: »Überdies bleibt es der Bundesregierung unbenommen, einzelne geheimhaltungsbedürftige Unterlagen nicht herauszugeben.« Ein weiteres Tauziehen ist also nicht auszuschließen. Die Klägerinnen und Kläger gaben sich bei Bekanntwerden des Urteils dennoch größtenteils optimistisch: »Der Plan der Bundesregierung, relevante Informationen zu verstecken und die Aufklärung zu blockieren, ist gescheitert. Der Beschluss ist ein deutliches Signal«, erklärte die Obfrau der Fraktion Die Linke im Ausschuss, Martina Renner. »Transparente und ehrliche Aufklärung lässt sich nicht mit den Winkelzügen der Geheimhaltung aufhalten. So geht demokratische Opposition!«

»Ich hoffe sehr, dass der gesamte Ausschuss nun wieder auf den Weg des gemeinsamen und echten Aufklärungswillens zurückkehrt«, so FDP-Obmann Benjamin Strasser. »Es muss endlich Schluss mit der Blockade und Verzögerung der Aufklärungsarbeit sein.«

Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz betonte: »Schon jetzt ist klar, dass die Bundesregierung die Karten nach dem schrecklichen Anschlag auf den Breitscheidplatz nicht auf den Tisch gelegt, sondern die Rolle der Bundesbehörden kleingeredet hat. Die große Koalition hat sich im Untersuchungsausschuss nur allzuoft mit der Bundesregierung gemein gemacht und ihre Kontrollfunktion sträflich vernachlässigt.« (jW)