»Versorgung ist unter dem Strich schlechter als in Freiheit«

Uwe Zucchi dpa/lhe Stethoskop vor vergittertem Fenster: Impression aus der einzigen JVA-Klinik Hessens in Kassel (7.7.2010)

Am heutigen Mittwoch beginnt eine mehrtägige Konferenz zum Thema Gesundheitsversorgung in der Haft. Was unterscheidet sie von der außerhalb der Mauern?

Leider vieles. Die Gesundheitsversorgung ist hierzulande über die Justiz organisiert und finanziert. Gefangene haben keine freie Arztwahl, sondern ihre Behandlung hängt weitgehend von den jeweiligen Ärztinnen und Ärzten in den Vollzugsanstalten ab. Die können zwar im Bedarfsfall Kollegen von draußen hinzuziehen, aber das geschieht selten, weil es mit Aufwand und Kosten verbunden ist. Der Zugang zu spezialisierten Praxen ist für Inhaftierte faktisch stark eingeschränkt. Die Versorgung ist für sie darum unter dem Strich schlechter als in Freiheit – was nicht dem Gesetz entspricht.

Insbesondere leiden Drogenkonsumenten unter den Bedingungen in den Haftanstalten. Was sind die Probleme der Betroffenen?

Etwa 20 bis 30 Prozent der Inhaftierten konsumieren intravenös Drogen. Doch nur wenige Anstalten verfügen über Konzepte zum Umgang mit diesen Menschen. Saubere Spritzen, die in Freiheit HIV- und Hepatitis-Infektionen verhindern, sind in Gefängnissen nach wie vor nicht zu bekommen, obwohl überdurchschnittlich viele Gefangene HIV oder Hepatitis C haben. Es fehlt dort an Schutzmöglichkeiten, wo die Infektionsgefahr am größten ist.

Immerhin: Die Verfügbarkeit von Substitutionstherapien in Haft hat sich in den letzten Jahren verbessert. In einigen Regionen, vor allem in Bayern und im Osten Deutschlands, gibt es aber immer noch große Versorgungslücken. Ein besonderes Risiko entsteht bei der Haftentlassung: Wieder in Freiheit, kommt es aufgrund der erzwungenen Entwöhnung oft zu Überdosierungen mit Todesfolge. Es wäre hilfreich, bei der Entlassung das Notfallmedikament Naloxon mitzugeben.

Warum stellen sich etablierte Politik und Verantwortliche nicht der Realität von Drogenkonsum, aber auch von Sexualität unter Gefangenen?

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Drogenkonsum ist verboten, Sexualität in Haftanstalten nicht erwünscht. Wer saubere Spritzen oder Kondome verteilt, akzeptiert erst einmal, dass beides zum Gefängnisalltag gehört. Politisch macht man sich damit leicht angreifbar, denn Gefangene haben keine Lobby. Es hilft allerdings nicht, die Realität einfach auszublenden, wenn es darum geht, Infektionen zu verhindern oder zu behandeln.

Welche konkreten Hilfsmaßnahmen fordern Sie diesbezüglich?

Wir fordern, dass Inhaftierte in die gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen werden und bei der Gesundheitsversorgung die gleichen Möglichkeiten haben wie andere Menschen. Dazu gehört zum Beispiel auch die HIV-Prophylaxe »PrEP«. Vor allem aber brauchen wir die Spritzenvergabe in Haftanstalten. Alle internationalen Studien und Erfahrungen zeigen, dass sie Infektionszahlen senkt und kein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt. Substitution als Standardtherapie bei Heroinabhängigkeit muss auch im Gefängnis zugänglich sein. Außerdem muss es Zugang zu anonymen HIV-Tests geben und bei Bedarf eine kompetente Behandlung.

Vertreter der Justizvollzugsanstalt Luxemburg werden uns bei der Tagung zeigen, wie es funktioniert: Dort gibt es nicht nur Spritzen, Substitution und frei verfügbare Kondome, sondern sogar ein eigenes Tattoostudio mit optimalen hygienischen Bedingungen.

Maßnahmen, die das Leben hinter Gittern erleichtern, sind begrüßenswert. Ist nicht aber das »System Knast« insgesamt in Frage zu stellen, da die Gefangenen meist nur verwahrt, jedoch kaum mehr »resozialisiert« werden?

Natürlich genügt es nicht, Menschen wegzusperren. Das Gefängnis liefert oft den Nährboden für mehr Kriminalität, etwa weil sich Netzwerke bilden. Damit sind große Fragen verbunden: Wie können Menschen für Straftaten auf sinnvolle Weise zur Verantwortung gezogen werden? Wie schützt man die Allgemeinheit? Was trägt wirklich zur Resozialisierung bei? Diese Fragen verdienen eine breite gesellschaftliche Debatte.