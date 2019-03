Solidarität statt Hetze

RubyImages/F. Boillot

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag gegen Rassismus und rechte Parteien protestiert. Nach Informationen des Veranstalters kamen allein in Berlin (Foto) rund 2.500 Teilnehmer zusammen. Der Demonstrationszug »March Against Racism« des Bündnisses »Aufstehen gegen Rassismus« zog durch die Hauptstadt. Auf Transparenten wurden Slogans wie »Rassismus ist keine Alternative«, »Omas gegen rechts« und »Kein Platz für Nazis« gezeigt. Auch in Köln, Eisenach, Chemnitz und Frankfurt am Main wurde gegen rechte Hetze protestiert. (dpa/jW)