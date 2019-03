Flüstern im Kopf

Silke Winkler »Irritierend kraftvoll«: Hannah Ehrlichmann in der Titelrolle

Jeder Mensch ist ein Abgrund; es schwindelt einem, wenn man hinabsieht«, heißt es In Georg Büchners Fragment gebliebenem Stück »Woyzeck«. Von großer Geldnot geplagt, arbeitet der Soldat Franz Woyzeck als Diener für seinen Hauptmann und muss sich zusätzlich als menschliches Versuchskaninchen bei einem Arzt verdingen, der ihm zur Ernährung nur Erbsen gestattet. Er hat ein uneheliches Kind mit Marie, die er finanziell zu unterstützen versucht. Von Arzt und Hauptmann gedemütigt, argwöhnt er, dass Marie ein Verhältnis mit dem Tambourmajor eingegangen ist. Körperlich und geistig am Ende wird Woyzeck zum Mörder seiner Geliebten.

Regisseurin Alice Buddeberg will menschliche Abgründe zeigen, die Premiere ihrer 75minütigen »Woyzeck«-Inszenierung ging am 8. März über die Bühne des E-Werks, einer Nebenspielstätte des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin. In einer Pfützenlandschaft erhebt sich eine Schräge, zum Teil noch mit Fliesen besetzt, zum anderen Teil liegen diese abgeschlagen davor. Im Hintergrund steht ein altes Sofa. Die (Bühnen-)Welt scheint in ruinösem Zustand. Es ist die Welt des Franz Woyzeck (Ausstattung: Emilia Schmucker). Hier sprechen die Figuren den neu zusammengesetzten Text. Woyzeck, von der mehr als beachtenswerten Schauspielerin Hannah Ehrlichmann verkörpert, tritt irritierend kraftvoll auf. Ein Energielevel, das sich kaum über den gesamten Abend halten lässt. Die weiteren Figuren sind – in Buddebergs ohnehin ausgedünntem Arsenal – eher typisiert.

Wenn Woyzeck in eine Art Zeitschleife zu geraten scheint und sichtlich überfordert hin und her springt zwischen seiner Freundin Marie, dem Arzt, dem Hauptmann und seinem Freund Andres, der ihm zum Schnaps rät, blitzt eine Ahnung davon auf, welchen Zwängen die Titelfigur ausgesetzt ist, welche Mechanismen ihn zum Verbrecher werden lassen. Buddeberg entscheidet sich aber für einen anderen inszenatorischen Weg: Der Theaterabend endet, wie er begonnen hat. Das Ensemble spricht durcheinander; ein Flüstern, ein scharfes Zischen werden laut. Wir hören die Stimmen in Woyzecks Kopf. Sind nicht Zeugen einer Entwicklung, sondern Beobachter eines von Anfang an Irren. Die Armut, der Drill, die Mühen des Lebens sind allenfalls Begleitumstände. Nicht eine Welt, die so verfasst ist, dass sie Verbrecher produziert, wird uns vorgeführt, sondern der Wahnsinnige als Opfer seiner selbst.

Um die Zerrissenheit des Antihelden auf der Bühne sichtbar zu machen, lässt die Regisseurin ein Alter ego von Woyzeck dessen Sprechen und Handeln kommentieren. Eine auf dem Besetzungszettel als Narr betitelte Figur übernimmt diese Aufgabe und wird immer mehr zur treibenden Kraft. Nach einer dreiviertel Stunde verlassen alle Schauspielerinnen und Schauspieler, außer Woyzeck, die Bühne Richtung Zuschauersaal – um ihre Rollen ohne offensichtlichen Anlass abzulegen. Keineswegs sollte man pauschale Einwände gegen ein Theatermittel vorbringen, doch erschließt sich der Gebrauch an dieser Stelle wirklich nicht. Die bis hierher unternommene szenische Versuchsanordnung bricht jäh ab – und kann auch nicht wieder aufgenommen werden. Das Ende wirkt abrupt, die Inszenierung unentschlossen zwischen Klamauk und ernsthafter Betrachtung.

Vom Premierenpublikum wurde sie dennoch mit großer Konzentration verfolgt und langem Applaus bedacht. Das lag sicher nicht zuletzt an der schauspielerischen Leistung, besonders der Hauptdarstellerin, einer überzeugenden Ausstattung und dem Vermögen der Regisseurin, an entscheidenden Stellen der verzweifelten Situation im Drama Ausdruck zu verleihen.