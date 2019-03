Vorher präpariert

Uwe Zucchi dpa/lhe Dunkle Gestalt: Bonifatius grüßt in Fulda

Die hessische Stadt Fulda feiert 2019 den 1275. Jahrestag ihrer Gründung, als welcher der 12. März 744, der Tag der Gründung des gleichnamigen Klosters, betrachtet wird. Die Klostergründung erfolgte im Auftrag des vom Papst mit der Christianisierung des Frankenreiches beauftragten Bonifatius, in der Geschichtserzählung der katholischen Kirche »Apostel der Deutschen« genannt. An einem strategischen Verkehrsknotenpunkt an der Straße Antsanvia vom Rhein-Main-Gebiet über Erfurt zur Elbe angelegt, wurde es ein »Musterkloster« monastischen (klösterlichen) Lebens und wichtiger Stützpunkt Roms im Kampf um die Schaffung der fränkischen Reichskirche. Als Stadt wurde Fulda damit aber eigentlich nicht gegründet. Diese Siedlungsform entwickelte sich erst seit 1019 mit der Verleihung des Münz-, Markt- und Zollrechts durch Kaiser Heinrich II.

Über den sagenumwobenen Bonifatius erschien zuletzt eine Arbeit von Dorothee von Kügelgen, einer Urenkelin des Archäologen Joseph Vonderau, nach dem das Museum der Stadt benannt ist. Sie erweist sich als fundierte Kennerin der Materie, blickt über den Tellerrand der Kirchengeschichte hinaus, geht auf Distanz zu diversen Legenden und legt den trockenen Stoff reich bebildert und im lockeren Erzählstil spannend dar.

Durch Bonifatius wurde Fulda, wie einleitend eingeordnet wird, ein wichtiger Bezugspunkt des Frankenreiches, das nach dem Sieg der Franken unter Chlodwig über die Alemannen in der sogenannten »Bekehrungsschlacht« von Tolbiacum (Zülpich bei Euskirchen) 496 oder 497 entstand. Der Legende nach rief Chlodwig während des unentschieden hin und her wogenden Getümmels den Christengott an und gelobte, sich taufen zu lassen, wenn er den Sieg erringe. Mit Hilfe himmlischer Heerscharen habe er dann triumphiert. Es sei, schreibt Kügelgen, ein grundlegender »Irrtum« der frühmittelalterlichen Christanisierung der Germanen, dass der »Frieden predigende Christus« als »siegbringender Kriegsgott« dargestellt wurde. Auf das Thema kommt die Autorin wiederholt zurück und karikiert die Praxis der »Heidenbekehrung«: Der »Durchschnittsgermane (war) nicht der Typ, der die linke Wange hinhielt, wenn einer ihm gerade auf die rechte geschlagen hatte«.

Aber man zögerte nicht, »den frisch christianisierten, kampflustigen Stammesbrüdern das Evangelium schmackhaft« zu machen. Christus war nach dieser Lesart der »Hüter der Burg Betlehem«, seine Jünger stehen zu ihm »im Gefolgschaftsverhältnis«, sind »junge Krieger« und »Helden«. Sein »Prozess vor Pilatus wird beschrieben wie ein thing, eine germanische Rechtsversammlung«. Andererseits vermerkt Kügelgen, dass der getaufte Chlodwig »kein höheres sittliches Niveau« erreicht habe: »Entsetzliche Gewaltexzesse, Säuglingsmord, Fehdekultur, althergebrachte Selbsthilfe in Streitfällen – das war selbstverständlich auch weiterhin Teil seines Alltags«.

Die christliche Religion bildete das ideologische Band, das den Vielvölkerstaat zusammenhielt. Im Bündnis von »Kreuz und Schwert« hatte Karl Martell »den militärischen«, der 672 oder 673 als Sohn eines angelsächsischen Adligen im Königreich Wessex geborene Bonifatius »den geistlichen Teil der Aufgabe zu erledigen«. Das Muster sah so aus: »Zuerst wurde buchstäblich mit eiserner Zunge gepredigt. Kaum hatte man die Menschen mit Feuer und Schwert besiegt, machte man sich daran, ihnen Frieden, Nächstenliebe und Demut nahezulegen und dass Bedrückungen im Diesseits ihnen im Jenseits vergolten würden«.

Der Legende nach hat Bonifatius 723 in Geismar (Hessen) in Anwesenheit zahlreicher Chatten (ein Germanenstamm) eine dem Kriegsgott Thor (Donar) geweihte Eiche gefällt, um ihnen die Ohnmacht ihrer Götter zu beweisen. Diese »Wundererzählung« sei »absichtsvoll auf größtmöglichen Eindruck hin inszeniert« worden. »Sollte es wahr sein, dass der Baum nach wenigen Hieben bereits fiel«, sei er wohl »vorher präpariert worden.«

Als Pippin der Jüngere 751 den letzten Merowinger Childrich III. stürzte, billigte der Papst den Staatsstreich. Um seine Berufung durch Gott zu bezeugen, wurde der neue König nach alttestamentarischer Weise gesalbt. Die Salbung hat Bonifatius offenbar nicht selbst vorgenommen. Ihm sei, so die Autorin, die »ganze neumodische Salberei gegen den Strich« gegangen.

Am 5. Juni 754 fand Bonifatius bei Dokkum in Friesland, dem Ursprungsgebiet seiner Missionsarbeit, bei einem Überfall von »Heiden« den Tod. Er soll gefordert haben, vom Kampf abzulassen und die Schläge gegen sich mit einem Evangelienbuch abgewehrt haben, das im Kloster Fulda zu sehen ist. Er könnte mit seinen etwa 50 Gefährten aber auch einem Raubüberfall zum Opfer gefallen sein. Dass er, wie manchmal unterstellt, den Märtyrertod gesucht habe, hält Kügelgen für »unwahrscheinlich«.