»Care Revolution« in Berlin

RubyImages/M. Golejewski

Beschäftigte und Aktivistinnen des »Care Revolution«-Netzwerks haben am Donnerstag vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin für eine Aufwertung von Pflegeberufen und Sorgearbeit demonstriert. Mit einem »Chic Care Catwalk« und der Übergabe von Überlastungsanzeigen sollte vor dem Sitz des Ressorts von Jens Spahn (CDU) deutlich gemacht werden, wie viele Menschen in diesem Bereich von Sparzwängen und Personalmangel betroffen sind. Die Kundgebung fand im Zusammenhang mit dem heutigen Frauenstreik zum 8. März statt. (jW)