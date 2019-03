Kontroverse um Wirtschaftsstudie Ost

Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa Schallschutzmauer in Magdeburg mit Beschriftung aus Wendezeit (23. Januar 2019)

Auch innerhalb der Mainstreammedien hat eine Studie zur wirtschaftlichen Entwicklung Ostdeutschlands des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH; jW berichtete) Kontroversen ausgelöst. »Warschau in Polen und Bukarest in Rumänien haben inzwischen ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als die ostdeutschen Länder in ihrer gesamten Fläche«, verteidigte nun dessen Präsident Reint Gropp im MDR-Magazin »Umschau« am Mittwoch die steilen Thesen seines Instituts.

Vor allem die implizierten Schlussfolgerungen der Studie hatten heftigen Widerspruch, selbst aus der Union, provoziert. Demnach sei »Ostdeutschland trotz der innerdeutschen Transfers seit dem Jahr 2000 im Schnitt deutlich langsamer gewachsen als die vier Visegrád-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn«. Prag und Bratislava etwa haben laut IWH eine Wirtschaftsleistung von mehr als 150 Prozent des EU-Durchschnitts.

Man kann auch Äpfel mit Birnen vergleichen – Hauptsache es schafft Öffentlichkeit. Und Niedriglohn gilt dem IWH zufolge als Segen, weil er ein Land »wettbewerbsfähig« macht. Interessanter ist, was die »Ökonomen« mit ihrer Interpretation der materiellen Realität beabsichtigen. Gropp sieht sich durch die Studie jedenfalls in seiner Meinung bestätigt: Die Förderpolitik in Ostdeutschland war falsch. Das wiederum zeige, »dass man sich auf Investitionen in große Städte statt in den ländlichen Raum konzentrieren« müsse. Große Subventionen in ländlichen Regionen, wie es sie in Ostdeutschland nach der »Wende« gab, habe es etwa in Polen oder Tschechien nicht gegeben. Auch seien dort Arbeitsplätze, die nicht zukunftsfähig waren, nicht um jeden Preis erhalten worden.

Apropos Äpfel und Birnen: In den angeführten Städten und Staaten gab es keine Treuhand. Dort entfaltete sich eine fast klassische ursprüngliche Akkumulation. Nicht der Staat – das war die Treuhand – teilte auf oder zu, sondern das ausländische Großkapital und inländische Funktionäre und Geschäftemacher bedienten sich selbst nach Gusto und Kräfteverhältnis.

Gropp, geboren in Bottropp, Studium u. a. in Freiburg, meint dennoch, Ostdeutschland habe ein »Luxuspro­blem«: »Es gab eben immer den großen Bruder im Westen, der den Osten wirtschaftlich unterstützt hat.« Osteuropäische Regionen hätten dies nicht gehabt und mussten ihre Entwicklung viel stärker aus eigener Kraft heraus stemmen.