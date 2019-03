Bilder für Zions Kinder

Lea Grundig »Ankunft der Kinder aus dem Regenbogen« aus dem »Almanach von Melamed und Avital«, 1947

Die Ladengalerie der jungen Welt, die sich gern abseits des Mainstreams der gehypten, geförderten und genehmen Kunst bewegt, hat, um einer kleinen Sensation Raum zu geben, mit einem Prinzip gebrochen: Sie zeigt in ihrer neuen, am vergangenen Donnerstag eröffneten Ausstellung Reproduktionen. Der Grund ist simpel: Die Originale – Federzeichnungen, Aquarelle und Gouachen der Künstlerin Lea Grundig (1906–1977) – sind verschollen, erhalten sind die Werke nur als Illustrationen in Kinderbüchern des Jischuw, des vorstaatlichen Israel.

Kinderbücher und Lea Grundig? Selbst dem kulturell gebildeten Ostpublikum ist die Malerin und Grafikerin eher mit strengen Schwarzweißarbeiten im Gedächtnis. Und auch wenn sie im Nachkriegsdeutschland versuchte, den gesellschaftlichen Aufbruch ins Bild zu setzen, so blieben doch die Schrecken des Naziterrors und die versuchte Auslöschung der europäischen Juden ihre Lebensthemen.

Dem westdeutschen Publikum wird Grundig dagegen als »DDR-Chefideologin« verkauft (manchmal auch als »politisch naiv« – da können sich die heutigen Miniideologen nicht recht entscheiden) und ihre somit »kontaminierten« Arbeiten werden dem schutzbedürftigen Publikum, wenn überhaupt, nur »kontextualisiert« präsentiert, d. h. es wird erklärt, mit was für einem Schund aus dem diktatorischen Unrechtsstaat man es hier zu tun habe – nicht, dass das etwa noch jemandem gefällt!

Die 1906 als Leah Langer in Dresden geborene Künstlerin zeigte früh einen starken Willen und ein unabhängiges Urteil. Als junges Mädchen lehnte sie sich gegen die jüdische Orthodoxie ihrer Familie auf und wurde Mitglied im Bund »Blau-Weiß«, einer zionistischen Abspaltung der Wandervogel-Bewegung. Mit 16 ging sie nicht wie vorgesehen an eine Handelsschule, sondern an die Dresdner Kunstgewerbeakademie und wurde zwei Jahre später von der Akademie der Bildenden Künste Dresden zum Studium zugelassen. In der Meisterklasse von Otto Gussmann, einem Förderer der »Brücke«-Expressionisten, lernte sie ihren künstlerischen Mentor Otto Dix kennen sowie Hans Grundig, den sie 22jährig, gegen den Widerstand der Familie, heiratete.

Durch das Studium kam sie in engen Kontakt mit kommunistischen Künstlerkreisen, trat 1926 der KPD bei und wurde Mitbegründerin der Assoziation revolutionärer bildender Künstler. Zusammen mit Hans Grundig engagierte sie sich in der politischen Bildung der Arbeiter. Die beiden schufen Holz- und Linolschnitte, die auf KPD-Versammlungen für 30 Pfennige unters Volk gebracht wurden.

Christian-Ditsch.de »Karneval der Tiere« (Ausstellungsfoto)

Nach der Machtübergabe erhielten beide Grundigs Berufsverbot, entschieden sich aber für das Bleiben und die illegale Arbeit im Widerstand. Lange ging das nicht gut: Lea wurde 1936 erstmals verhaftet und schließlich 1940 ausgewiesen, über Bratislava emigrierte sie ins britische Mandatsgebiet Palästina; Hans wurde 1940 ins KZ Sachsenhausen gebracht und musste in einem Strafbataillon der deutschen Wehrmacht am Krieg teilnehmen.

In Palästina lebte Lea Grundig zunächst in der Familie ihrer Schwester. Sie lernte Hebräisch, erkundete ihre neue Heimat mit dem Skizzenblock, für die Kinder einer Freundin malte sie ein buntes Bilderbuch und entdeckte ihre »lyrische Begabung«. Sie stellte sehr bald in Haifa aus und begegnete der Journalistin Bracha Chabas, illustrierte deren Bücher über junge jüdische Immigranten. Diese Arbeiten wurden zum Türöffner für weitere Aufträge: Grundig illustrierte den »Golem von Prag« von Isaac Loeb Baruch und, nach ihrem Umzug nach Tel Aviv, Bücher von Leah Goldberg und der fast vergessenen Batya Kahana. Grundig gehörte so zu den wenigen Emigranten, die von ihrem Handwerk leben konnten, wiewohl sie ihre Begabung für die Illustration erst hatte entdecken und entwickeln müssen.

Ein besonderes Kapitel der Ausstellung in der jW-Galerie sind Illustrationen für Kinderbücher des unvergessenen Kornei Tschukowski (»Das Krokodil«, »Dr. Aibolit«) sowie für Lernbücher mit dem hebräischen Alphabet. Es ist der langjährigen Freundin Lea Grundigs und Bewahrerin ihres Werkes Maria Heiner zu danken, dass neben dem bekannten Hauptwerk nun auch dieser Teil des Schaffens wiederentdeckt wird. Heiner hat in israelischen Antiquariaten 20 Kinder- und Jugendbücher mit Illustrationen von Grundig aufgespürt, die, auch dort schon extrem selten, in Deutschland gänzlich unbekannt waren.

Wir wissen heute, dass Lea Grundig bis 1948 etwa 350 Buchillustrationen geschaffen hat. Heiner betonte in ihrer Rede bei der Ausstellungseröffnung, wie wichtig solche Kinderbücher in Hebräisch in der Phase vor der Gründung des Staates Israel waren; junge Immigranten aus verschiedensten Kulturkreisen wurden als die »Träger der neuen Sprache« und damit Begründer einer jüdisch-israelischen Kultur gesehen. Aufgrund des dringenden Bedarfes, aber auch der beschränkten Mittel entstanden die Bücher in größter Eile, gedruckt wurde zumeist auf schlechtem Papier. Viel ist da oft nicht übrig nach intensiver Benutzung (»Sie sind halt durch Kinderhände gegangen«, Marie Heiner). Da sämtliche Druckvorlagen verschollen sind, kann dieser wichtige Teil von Grundigs Werk also nur noch aus fragilen Relikten erschlossen werden. Es wäre eine wichtige Aufgabe öffentlicher Institutionen, diesen Schatz zu bewahren und weiter zu erschließen.

1946 erfuhr Lea Grundig, dass ihr Hans noch lebte, aber das Wiedersehen in Dresden ließ aufgrund von Visaproblemen noch bis 1949 auf sich warten. Sie wurde in der gerade gegründeten DDR zwar sofort Professorin an der Dresdner Kunsthochschule, geriet aber ebenso prompt in die tobende »Formalismusdebatte«. Ihren Arbeiten zu Verfolgung und Schoah wurde ein »Kult des Hässlichen« angedichtet, aber sie wehrte sich, bot ideologischen Hetzern wie Kurt Magritz Einhalt. Da war sie mit ihrem Mann eine von wenigen. Auch später versteckten sich viele hinter dieser mutigen Vorsitzenden des Verbandes Bildender Künstler, unter deren Schirmherrschaft 1956 die »Intergrafik« gegründet wurde, die zeitweise wichtigste internationale Schau für engagierte Kunst.