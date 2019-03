Pionierarbeit

Christian-Ditsch.de

Unter dem Titel »Karneval der Tiere« wurde am Donnerstag in der jW-Ladengalerie in Berlin-Mitte eine Ausstellung mit Kinder- und Jugendbuchillustrationen von Lea Grundig (1906–1977) eröffnet. Gezeigt werden Reproduktionen von Arbeiten, die die in Dresden geborene jüdische Grafikerin und Kommunistin 1942 bis 1948 in der Zeit ihres Exils in Palästina schuf. Die Originale sind größtenteils verschollen, Erstausgaben der Bücher, in denen sie erschienen, kaum noch vorhanden. Mit den gezeigten Werken zu hebräischen Texten wurde der Grundstein für die Kinderbuchillustration im späteren Israel gelegt, betonte Maria Heiner in ihrer Ansprache. Die Ärztin, Kunstexpertin und -sammlerin war seit 1963 mit Lea Grundig befreundet. Sie ordnete die Exponate in das Schaffen der bildenden Künstlerin ein und unterstrich deren von tiefem Humanismus geprägten Charakter. Die Werke zeigten »die lyrische Seite« Lea Grundigs. (jW)