ALBERTO ESTEVEZ/EPA/dpa Beim Anschlag von Nizza am 14. Juli 2016 starben 86 Menschen. 400 wurden zum Teil schwer verletzt

Die Indizien verdichten sich gegen Bilel Ben Ammar, der vor zwei Jahren nach Tunesien abgeschoben wurde, obwohl das Bundeskriminalamt gegen ihn im Zusammenhang mit dem Berliner Lkw-Attentat vom 19. Dezember 2016 ermittelte. Bereits im Sommer zuvor könnte Ben Ammar an dem Lastwagenanschlag in der südfranzösischen Hafenstadt Nizza beteiligt gewesen sein. Auf seinem beschlagnahmten Handy fanden Ermittler nach Medienberichten erst nach seiner Abschiebung ein Flugticket von Berlin-Schönefeld nach Nizza, das auf den 7. Juli 2016 datiert und auf einen seiner Aliasnamen ausgestellt war. Dem Sender rbb liegt demnach ein Screenshot der Boardingkarte vor.

Am 14. Juli 2016 hatte ein Dschihadist auf der Strandpromenade von Nizza 86 Personen getötet, indem er einen Lastwagen in die Menschenmenge fuhr. »Auf Grundlage der vorliegenden Informationen müssen wir davon ausgehen, dass sich Ben Ammar zum Zeitpunkt des Anschlags in Frankreich aufgehalten hat«, erklärte die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) am Mittwoch gegenüber junge Welt. Sie gehört dem Untersuchungsausschuss zum Lkw-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz an. »Egal ob Drahtzieher, Mittäter oder Unterstützer, Ben Ammar ist für mich aktuell die relevanteste Person bei der Beantwortung der Frage, welche Netzwerke dem späteren Attentäter Amri bei der Vorbereitung des Anschlags geholfen haben«, so Renner. Sie fordere die Bundesregierung auf, Ben Ammars Aufenthaltsort zu ermitteln und erwarte »eine schnelle Antwort« auf die Frage, wie und wo der Ausschuss ihn als Zeugen vernehmen könne. Die tunesischen Behörden schätzte sie diesbezüglich als kooperativ ein.

Vergangene Woche hatte das Magazin Focus berichtet, dass Ben Ammar für den marokkanischen Geheimdienst gearbeitet habe.

Ein Geschädigter des Berliner Anschlags machte am Mittwoch im Gespräch mit jW seinem Ärger über das Verhalten der Regierungsfraktionen im Untersuchungsausschuss Luft. Deren Herangehensweise sei »Kindergarten«, so Andreas Schwartz, der auf dem Breitscheidplatz am Rücken verletzt worden war. Die wichtigsten Zeugen hätten seiner Meinung nach zuerst befragt werden müssen, statt vorher streng chronologisch unter anderem Staatsanwälte zu laden, die Bagatelldelikte des mutmaßlichen Haupttäters Anis Amri bearbeitet hatten.