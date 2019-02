Zitat des Tages

Zwischenruf aus der AfD-Fraktion laut dpa-Bericht in der Bundestagsdebatte über Gleichberechtigung bei Wahlen. Die Abgeordnete Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen) wies in ihrer Rede am Donnerstag darauf hin, dass die AfD in Landesparlamenten besonders wenige Frauen habe