Marke müdes Spätwerk

© Curiosa, Adieu à la nuit 2019 »Nur als verdummte, abgestumpfte Kinder«: Kacey Mottet Klein und Oulaya Amamra

Im Wettbewerb der Berlinale vor drei Jahren bewies Regieveteran André Téchiné in seinem Jugenddrama »Mit siebzehn« eine besondere Vorliebe für Urlaubsprospekte. Damals drehte er in den Pyrenäen, nahe dem historischen Ski- und Badeort Luchon, wo man in der einzigen Natursauna Europas bei 45 Grad Hitze im Berg schwitzen kann. Das gefiel schon Bismarck, der in den grünen Auen dort auch gerne wanderte.

Sein neues Werk »Abschied von der Nacht« inszeniert der 75jährige Filmemacher wieder in den possierlichen Landschaften von Frankreichs Südwesten. Muriel, gespielt von Catherine Deneuve, betreibt einen Pferdehof mit Reitschule im malerischen Okzitanien. Zu Besuch kommt ihr Enkel Alex (Kacey Mottet Klein), angeblich steht er kurz vor einer Selbstfindungsreise nach Kanada. Was Muriel nicht weiß: Es geht dem jungen Mann aus dem europäischen Mittelstand durchaus um einen Tapetenwechsel, er will allerdings in den Nahen Osten. Sein Reiseziel heißt Syrien, das Programm »Dschihad«. Überredet hat ihn seine im Internet radikalisierte Freundin Lila (Oulaya Amamra).

Muriel ist schockiert, als sie ihren braven Enkelsohn beim sündigen Beten im Feld erwischt: »Was treibt ihn nur dazu an? Da ist doch was faul!« Bald überschlagen sich die Ereignisse. Die besorgte Großmutter findet beim Schnüffeln einen märtyrerhaften Abschiedsbrief und sperrt den vermeintlichen Gotteskrieger im Pferdestall ein. Sie spürt den Ex-IS-Kämpfer Fouad (Kamel Labroudi) auf, der sich einst bei ihr als Erntehelfer bewarb und nun helfen soll, den auf Abwege Geratenen zu bekehren.

Der islamistische Terror treibt die Franzosen selbstverständlich um. Im Jahr 2015, in dem »Abschied von der Nacht« spielt, folgte auf das Massaker in der Redaktion von Charlie Hebdo die Anschlagserie vom 13. November in Paris, im Sommer 2016 dann die Amokfahrt auf der Strandpromenade von Nizza. Téchiné versucht, die aus diesem Horror sich ergebenden Fragen, Vorurteile und Rätsel ohne Abziehbilder in der Figurenzeichnung zu verarbeiten. Dies gelingt ihm stets, wenn er die ratlosen Alten portätiert, hinsichtlich der jungen Dschihadisten, deren Radikalisierung keinen tieferen Grund zu haben scheint, nur an lichten Stellen. Als Vorlage und Authentizitätstrumpf diente das Buch »Les Français jihadistes« von David Thomson, der Interviews mit französischen Syrien-Rückkehrern geführt hat .

Die Verlorenheit der »Millennials«, also der nach 1980 Geborenen, kann sich der Regisseur nicht erklären, weshalb seine Protagonisten in den 103 Minuten nur als verdummte, abgestumpfte Kinder erscheinen. Dass sich die Spätteenager der Tragweite ihrer Sehnsucht nach Krieg und Hass im gelobten Land fast nie bewusst sind, mag stimmen – sämtliche Gründe im Diffusen, Unerklärbaren zu belassen, ist allerdings ein starkes Symptom für ein Werk der Marke müdes Spätwerk. Sich außerhalb der Ledersessel der Wohlstandsgesellschaft zu positionieren, scheint für Téchiné inzwischen schon im Ansatz zu anstrengend.

Was kann nur falsch sein an diesem Leben voller digitaler Freiheit, Kaufrausch und Unverbindlichkeit? Der Altmeister versteht die Jugend nicht mehr und lässt seine Filmgroßmutter deshalb den Tag verdunkeln. Schließlich begann der Film ja schon mit Bildern einer Sonnenfinsternis. Schematisch und ungenau wird erzählt, wobei sich Beziehungsgeflechte und Figurenkonstellationen erst durch das Nachdenken über die müden Dialoge oder die hölzernen, stummen Beobachterszenen entschlüsseln lassen, Logiklöcher bleiben. Das Drehbuch hätte ordentlich entmistet werden müssen. Nebenfiguren und für die sparsame Handlung völlig belanglose Orte werden durch das Pathos eines Sonnenfinsternismotivs nicht gerettet. Man bekommt so den Eindruck eines bedeutungsschwangeren Urlaubsprospekts, angereichert mit Fehlern in der Umsetzung, die einem Meister nicht mehr passieren sollten und nach dem hervorragenden »Mit siebzehn« am Nimbus der letzten Schaffensphase kratzen. Aufhören!