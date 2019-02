Prozess um Tod von jungem Mann in Köthen

Mittels »Trauermärschen« instrumentalisierten rechte Gruppen die Toten in Chemnitz und Köthen, um die Straße zu erobern Foto: dpa

Fünf Monate nach dem Tod eines 22jährigen in Köthen (Sachsen-Anhalt) hat am Dienstag vor dem Landgericht Dessau der Prozess gegen zwei junge Afghanen begonnen. Den 17 und 18 Jahre alten Beschuldigten wird gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Beide Angeklagte wiesen laut dpa die Vorwürfe zurück.

Der Tote starb in der Nacht zum 9. September an einem Herzinfarkt, nachdem er einen Streit zwischen Afghanen hatte schlichten wollen. Der Mann litt an einer angeborenen schweren Herzerkrankung. Die Angeklagten sollen ihn geschlagen und getreten haben. Wiederbelebungsversuche noch am Tatort blieben erfolglos. Der junge Mann starb wenig später im Krankenhaus.

Rechte Gruppen schürten ungeachtet des Obduktionsergebnisses, ähnlich wie wenige Wochen zuvor im sächsischen Chemnitz, ausländerfeindliche Stimmung. So zogen nach dem Tod des jungen Mannes in Köthen rechtsgerichtete Demonstranten mehrfach durch die Stadt. Daraufhin organisierten Bürger und linke Gruppen Gegenproteste. In Chemnitz war ein Mann nach einem Streit mit Asylbewerbern gestorben, er wurde erstochen. Beide Fälle versuchten die Rechten für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Für den Prozess am Landgericht Dessau sind zunächst neun Verhandlungstage anberaumt. Mit einem Urteil wird Ende März gerechnet. (AFP/dpa/jW)