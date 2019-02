Zu wach für dieses System

Gedenkdemonstration für Jakob Riemer am Sonntag in Hamburg Foto: Hinrich Schultze/www.dokumentarfoto.de

Über das Leben in den Bergen sagte er, es sei ein Leben ohne Luxus und Konsum – und fügte hinzu: »Ich liebe es. Man kann sagen, ich liebe die Freiheit.« In einem Alter, in dem andere sich mit Smartphones und PCs beschäftigten, mit 19 Jahren, hatte sich der Hamburger Jakob Riemer Ende 2013 den Kämpfern der kurdischen Volksverteidigungskräfte (HPG) in der Türkei angeschlossen. Am Sonntag würdigten Hunderte mit einer Demonstration und einer Gedenkveranstaltung auf St. Pauli in Hamburg den Einsatz Riemers, der bei einer Militäroperation der türkischen Armee am 9. Juli 2018 in Nordkurdistan im Alter von 23 Jahren ums Leben gekommen war.

Siyar Gabar war sein kurdischer Codename. Eine Freundin des Guerillakämpfers wies bei der Gedenkveranstaltung im Museum des FC St. Pauli im Millerntorstadion darauf hin, dass Siyar im Deutschen so viel wie »der Wache«, »der Aufgeweckte« bedeute. Das habe gut gepasst, denn Jakob sei »energiegeladen« gewesen, habe immer geschaut, wo er anpacken könne. Ein anderer Wegbegleiter Riemers betonte, »eine seiner wichtigsten Eigenschaften war seine Natürlichkeit, dass er von Herzen war«.

Wie wichtig die Beteiligung junger Internationalisten wie Jakob Riemer sei, betonte Nilüfer Koc, Kovorsitzende des Nationalkongresses Kurdistan (KNK). Sie betrachteten den Kampf für die Rechte des kurdischen Volkes als eigenen Kampf, weil sie begriffen hätten, »dass der Erfolg des Kampfes für Freiheit in Kurdistan auch der Erfolg aller sein wird, die gegen Ungerechtigkeit, die gegen Krieg, Ausbeutung, Aggression und Gewalt sind«. Über die gefallenen Kämpfer sagte Koc: »Sie sind körperlich von uns gegangen, aber geistig werden sie, solange wir kämpfen, mit uns sein.«

Vor der Gedenkveranstaltung waren Hunderte Demonstranten von Hamburg-Altona nach St. Pauli gezogen. Auf Schildern war das Porträt von Jakob Riemer zu sehen, auf Spruchbändern das Konterfei des Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan. Letzteres war für die Polizei Anlass, den Aufzug mehrfach anzuhalten. Das Mitführen von Bildern Öcalans wird nach wie vor in Auflagenbescheiden verboten. Vor dem autonomen Kulturzentrum »Rote Flora« wurde bei einer Kundgebung in Redebeiträgen an Jakob Riemer erinnert.

Welche Motivation der junge Hamburger hatte, die Sicherheit eines Lebens in Deutschland hinter sich zu lassen, macht ein Aufruf der »Internationalistischen Jugend« zu der Gedenkveranstaltung deutlich, der vergangene Woche auf dem deutschsprachigen Portal der kurdischen Nachrichtenagentur ANF veröffentlicht wurde. Schon als Jugendlicher habe Jakob registriert, welche Leere im Leben der Menschen hier herrsche. »Das System hatte einen roboterartigen Gesellschaftstypus erschaffen«, wird er zitiert. »Das Wesen des Lebens bestand nur noch im Materiellen, im Konsum, völlig losgelöst von jeglichen ideellen Werten. Ein solches Leben konnte ich nicht teilen.«

Es sei an uns, »gegen das Vergessen zu kämpfen«, heißt es weiter im Aufruf, »und die revolutionären Kämpfe als einen gemeinsamen zu begreifen«. In den Worten Jakob Riemers: »Die Jugend der Welt sollte sich um die Revolution bemühen. Die Jugend in Europa sollte erkennen, dass man mit dem System nicht leben kann. Das System täuscht mit seinen Lügen die Gesellschaft.«

Bereits zum Jahresbeginn hatte das Pressezentrum der Volksverteidigungskräfte HPG eine Erklärung zum Tod von Jakob Riemer im Vorjahr abgegeben, wie die Agentur ANF am 6. Januar berichtete. »Siyar glaubte daran, dass ein gerechtes System ohne Ausbeutung möglich ist«, heißt es darin. Und weiter: »Mit seiner Disziplin, seiner Gründlichkeit, seiner Moral und seiner Bescheidenheit wurde er von seinen Freundinnen und Freunden geliebt und geachtet.«

Innerhalb kurzer Zeit habe er fließend Kurdisch gelernt, hab es immer vorgezogen, »in den schwierigsten Gebieten tätig zu sein. Er liebte die Zagros-Berge und wollte auf den Gipfeln dieser Gegend, die die Wiege der Menschheit darstellt, kämpfen.« Riemer sei ein Beispiel für die internationale Solidarität. Er habe einen Platz eingenommen, der niemals vergessen sein werde. »Die internationalistischen Gefallenen von Haki Karer und Kemal Pir über Andrea Wolf bis zu Jakob Riemer beleuchten unseren Weg.«